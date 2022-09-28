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Gemi arızası İstanbul Boğazı'nı trafiğe kapattı
Gemi arızası İstanbul Boğazı'nı trafiğe kapattı
İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında bir yük gemisinin dümeni kilitlendi. Bunun üzerine boğaz trafiğe kapatıldı. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T17:34+0300
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Üsküdar açıklarında Panama bayraklı Viva Eclipse adlı kuru yük gemisi makine arızası yaptı. İstanbul Boğazı gemi arızası nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.Tuzla’dan Rusya’ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen 190 metre boyunda 32 metre genişliğinde Panama bayraklı Viva Eclipse adlı kuru yük gemisi Üsküdar açıklarında makine arızası yaptı. 53 bin 800 ton taşıma kapasiteli gemi, boğazda sürüklenirken demir atarak durabildi. Makine arızası yapan gemi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KURTARMA-8-9-10 Römorkörleri ve KEGM-3 botu olay mahaline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.
https://sputniknews.com.tr/20220903/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1060754275.html
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boğaz, gemi, türkiye
boğaz, gemi, türkiye

Gemi arızası İstanbul Boğazı'nı trafiğe kapattı

17:34 28.09.2022
© AA / Emrah YorulmazPlatformun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine kapatıldı. Dev platform, Boğaz geçişini 6 saatte tamamladıktan sonra saat 16.00'da Marmara Denizi'ne çıkmış olacak.
Platformun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine kapatıldı. Dev platform, Boğaz geçişini 6 saatte tamamladıktan sonra saat 16.00'da Marmara Denizi'ne çıkmış olacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AA / Emrah Yorulmaz
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İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında bir yük gemisinin dümeni kilitlendi. Bunun üzerine boğaz trafiğe kapatıldı.
Üsküdar açıklarında Panama bayraklı Viva Eclipse adlı kuru yük gemisi makine arızası yaptı. İstanbul Boğazı gemi arızası nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Tuzla’dan Rusya’ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen 190 metre boyunda 32 metre genişliğinde Panama bayraklı Viva Eclipse adlı kuru yük gemisi Üsküdar açıklarında makine arızası yaptı. 53 bin 800 ton taşıma kapasiteli gemi, boğazda sürüklenirken demir atarak durabildi.
Makine arızası yapan gemi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KURTARMA-8-9-10 Römorkörleri ve KEGM-3 botu olay mahaline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.
İstanbul’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Kandilli’de makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
TÜRKİYE
Boğaza demir atan kargo gemisi kurtarıldı, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
3 Eylül, 03:23
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