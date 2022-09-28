https://sputniknews.com.tr/20220928/gemi-arizasi-istanbul-bogazini-trafige-kapatti-1061725466.html

Gemi arızası İstanbul Boğazı'nı trafiğe kapattı

Gemi arızası İstanbul Boğazı'nı trafiğe kapattı

İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında bir yük gemisinin dümeni kilitlendi. Bunun üzerine boğaz trafiğe kapatıldı. 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T17:34+0300

2022-09-28T17:34+0300

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türkiye

boğaz

gemi

türkiye

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Üsküdar açıklarında Panama bayraklı Viva Eclipse adlı kuru yük gemisi makine arızası yaptı. İstanbul Boğazı gemi arızası nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.Tuzla’dan Rusya’ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen 190 metre boyunda 32 metre genişliğinde Panama bayraklı Viva Eclipse adlı kuru yük gemisi Üsküdar açıklarında makine arızası yaptı. 53 bin 800 ton taşıma kapasiteli gemi, boğazda sürüklenirken demir atarak durabildi. Makine arızası yapan gemi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KURTARMA-8-9-10 Römorkörleri ve KEGM-3 botu olay mahaline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.

https://sputniknews.com.tr/20220903/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1060754275.html

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