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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220928/fransiz-hukumetinden-enerji-tasarrufu-farkindaligi-bogazli-kazak-ve-mont-giydiler-1061724625.html
Fransız hükümetinden 'enerji tasarrufu farkındalığı': Boğazlı kazak ve mont giydiler
Fransız hükümetinden 'enerji tasarrufu farkındalığı': Boğazlı kazak ve mont giydiler
Fransa’da, enerji tasarrufu için hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması tartışılırken, Başbakan Elisabeth Borne ve kabinesi, giydikleri mont ve... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T17:12+0300
2022-09-28T17:12+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
elisabeth borne
bruno le maire
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Fransız kanalı BFMTV’nin haberine göre, Borne başta olmak üzere hükümet üyeleri, enerji tasarrufu bilincini yaygınlaştırmak için soğuk günlerde kalorifer derecesini artırmak yerine kışlık elbiselerini giyerek halkın karşısına çıkacak.İlk adımı Başbakan Borne mont, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire boğazlı kazak giyerek başlattı.Hükümetin klimaların kısıtlı kullanılması başta olmak üzere tasarruf çağrısı yaptığı yaz döneminde bakanların resmi araçlarının bir toplantı sırasında Elysee Sarayı önünde çalışır durumda olması tepki toplamıştı.Öte yandan enerji sıkıntısı yaşanan ülkede, hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması ve buna uymayanlara yaptırım uygulanması tartışılıyor.Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen ise 'enerji sıkıntısına çözüm bulunması yerine bu girişime yeltenen hükümeti eleştirerek' tepki gösterdi.
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fransa, elisabeth borne, bruno le maire
fransa, elisabeth borne, bruno le maire

Fransız hükümetinden 'enerji tasarrufu farkındalığı': Boğazlı kazak ve mont giydiler

17:12 28.09.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINElisabeth Borne
Elisabeth Borne - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Fransa’da, enerji tasarrufu için hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması tartışılırken, Başbakan Elisabeth Borne ve kabinesi, giydikleri mont ve boğazlı kazaklarla 'vatandaşa örnek olma' girişimi başlattı.
Fransız kanalı BFMTV’nin haberine göre, Borne başta olmak üzere hükümet üyeleri, enerji tasarrufu bilincini yaygınlaştırmak için soğuk günlerde kalorifer derecesini artırmak yerine kışlık elbiselerini giyerek halkın karşısına çıkacak.
İlk adımı Başbakan Borne mont, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire boğazlı kazak giyerek başlattı.
Hükümetin klimaların kısıtlı kullanılması başta olmak üzere tasarruf çağrısı yaptığı yaz döneminde bakanların resmi araçlarının bir toplantı sırasında Elysee Sarayı önünde çalışır durumda olması tepki toplamıştı.
Öte yandan enerji sıkıntısı yaşanan ülkede, hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması ve buna uymayanlara yaptırım uygulanması tartışılıyor.
Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen ise 'enerji sıkıntısına çözüm bulunması yerine bu girişime yeltenen hükümeti eleştirerek' tepki gösterdi.
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