https://sputniknews.com.tr/20220928/fransiz-hukumetinden-enerji-tasarrufu-farkindaligi-bogazli-kazak-ve-mont-giydiler-1061724625.html

Fransız hükümetinden 'enerji tasarrufu farkındalığı': Boğazlı kazak ve mont giydiler

Fransız hükümetinden 'enerji tasarrufu farkındalığı': Boğazlı kazak ve mont giydiler

Fransa’da, enerji tasarrufu için hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması tartışılırken, Başbakan Elisabeth Borne ve kabinesi, giydikleri mont ve... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T17:12+0300

2022-09-28T17:12+0300

2022-09-28T17:12+0300

avrupa'da enerji krizi

fransa

elisabeth borne

bruno le maire

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Fransız kanalı BFMTV’nin haberine göre, Borne başta olmak üzere hükümet üyeleri, enerji tasarrufu bilincini yaygınlaştırmak için soğuk günlerde kalorifer derecesini artırmak yerine kışlık elbiselerini giyerek halkın karşısına çıkacak.İlk adımı Başbakan Borne mont, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire boğazlı kazak giyerek başlattı.Hükümetin klimaların kısıtlı kullanılması başta olmak üzere tasarruf çağrısı yaptığı yaz döneminde bakanların resmi araçlarının bir toplantı sırasında Elysee Sarayı önünde çalışır durumda olması tepki toplamıştı.Öte yandan enerji sıkıntısı yaşanan ülkede, hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması ve buna uymayanlara yaptırım uygulanması tartışılıyor.Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen ise 'enerji sıkıntısına çözüm bulunması yerine bu girişime yeltenen hükümeti eleştirerek' tepki gösterdi.

fransa

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fransa, elisabeth borne, bruno le maire