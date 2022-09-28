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Eve geç geldiği için kardeşleri tarafından dövülen kadın, kendisini kurtarmaya gelen polise saldırdı
Eve geç geldiği için kardeşleri tarafından dövülen kadın, kendisini kurtarmaya gelen polise saldırdı
İstanbul Kağıthane'de eve geç geldiği için kardeşleri tarafından dövülen kadın, kendisini kurtarmak isteyen polise kafa atıp burnunu kırdı. Gözaltına alınırken... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T13:50+0300
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Kağıthane'de genç bir kadın, kendisini ağabey dayağından kurtaran polise kafa attı. Darbe sonucunda polisin burnu kırıldı.Yeşilce Mahallesi'nde oturan, Ümit Ç. ve Ünal Ç. isimli iki kardeş “Eve neden geç geliyorsun?” diyerek kardeşleri Gülbahar Ç'yi dövdü.Gülbahar Ç, polisi arayarak yardım istedi.'Aile işlerimize neden karışıyorsunuz?'Olay yerine gelen polis ekipleri, "siz bizim aile işlerimize ne karışıyorsun?” diyen 2 kardeşin saldırısına uğradı.Biber gazıyla etkisiz hale getirilen Ümit ve Ünal Ç. kardeşler gözaltına alındı.Kardeşler sağlık kontrolünden geçirilirken, ağabeylerinin elinden kurtarılan Gülbahar Ç, polis memuruna kafa atarak burnunu kırdı.Adliyeye sevk edilen biri kadın 3 kardeş tutuklandı.
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Eve geç geldiği için kardeşleri tarafından dövülen kadın, kendisini kurtarmaya gelen polise saldırdı

13:50 28.09.2022
© DHAEve geç geldiği için kardeşleri tarafından dövülen kadın, kendisini kurtarmaya gelen polise saldırdı
Eve geç geldiği için kardeşleri tarafından dövülen kadın, kendisini kurtarmaya gelen polise saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© DHA
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İstanbul Kağıthane'de eve geç geldiği için kardeşleri tarafından dövülen kadın, kendisini kurtarmak isteyen polise kafa atıp burnunu kırdı. Gözaltına alınırken polise direnen 1’i kadın 3 kardeş tutuklandı.
Kağıthane'de genç bir kadın, kendisini ağabey dayağından kurtaran polise kafa attı. Darbe sonucunda polisin burnu kırıldı.
Yeşilce Mahallesi'nde oturan, Ümit Ç. ve Ünal Ç. isimli iki kardeş “Eve neden geç geliyorsun?” diyerek kardeşleri Gülbahar Ç'yi dövdü.
Gülbahar Ç, polisi arayarak yardım istedi.

'Aile işlerimize neden karışıyorsunuz?'

Olay yerine gelen polis ekipleri, "siz bizim aile işlerimize ne karışıyorsun?” diyen 2 kardeşin saldırısına uğradı.
Biber gazıyla etkisiz hale getirilen Ümit ve Ünal Ç. kardeşler gözaltına alındı.
Kardeşler sağlık kontrolünden geçirilirken, ağabeylerinin elinden kurtarılan Gülbahar Ç, polis memuruna kafa atarak burnunu kırdı.
Adliyeye sevk edilen biri kadın 3 kardeş tutuklandı.
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