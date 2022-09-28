https://sputniknews.com.tr/20220928/eve-gec-geldigi-icin-kardesleri-tarafindan-dovulen-kadin-kendisini-kurtarmaya-gelen-polise-saldirdi-1061712906.html
Eve geç geldiği için kardeşleri tarafından dövülen kadın, kendisini kurtarmaya gelen polise saldırdı
Eve geç geldiği için kardeşleri tarafından dövülen kadın, kendisini kurtarmaya gelen polise saldırdı
İstanbul Kağıthane'de eve geç geldiği için kardeşleri tarafından dövülen kadın, kendisini kurtarmak isteyen polise kafa atıp burnunu kırdı. Gözaltına alınırken... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T13:50+0300
2022-09-28T13:50+0300
2022-09-28T13:50+0300
yaşam
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061713099_76:0:924:477_1920x0_80_0_0_a63fac849c5ecfea696b00d7dd119343.jpg
Kağıthane'de genç bir kadın, kendisini ağabey dayağından kurtaran polise kafa attı. Darbe sonucunda polisin burnu kırıldı.Yeşilce Mahallesi'nde oturan, Ümit Ç. ve Ünal Ç. isimli iki kardeş “Eve neden geç geliyorsun?” diyerek kardeşleri Gülbahar Ç'yi dövdü.Gülbahar Ç, polisi arayarak yardım istedi.'Aile işlerimize neden karışıyorsunuz?'Olay yerine gelen polis ekipleri, "siz bizim aile işlerimize ne karışıyorsun?” diyen 2 kardeşin saldırısına uğradı.Biber gazıyla etkisiz hale getirilen Ümit ve Ünal Ç. kardeşler gözaltına alındı.Kardeşler sağlık kontrolünden geçirilirken, ağabeylerinin elinden kurtarılan Gülbahar Ç, polis memuruna kafa atarak burnunu kırdı.Adliyeye sevk edilen biri kadın 3 kardeş tutuklandı.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061713099_182:0:818:477_1920x0_80_0_0_43cf1130a88ddb998c9abaa5b2262e7d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul
Eve geç geldiği için kardeşleri tarafından dövülen kadın, kendisini kurtarmaya gelen polise saldırdı
Abone ol
İstanbul Kağıthane'de eve geç geldiği için kardeşleri tarafından dövülen kadın, kendisini kurtarmak isteyen polise kafa atıp burnunu kırdı. Gözaltına alınırken polise direnen 1’i kadın 3 kardeş tutuklandı.
Kağıthane'de genç bir kadın, kendisini ağabey dayağından kurtaran polise kafa attı. Darbe sonucunda polisin burnu kırıldı.
Yeşilce Mahallesi'nde oturan, Ümit Ç. ve Ünal Ç. isimli iki kardeş “Eve neden geç geliyorsun?” diyerek kardeşleri Gülbahar Ç'yi dövdü.
Gülbahar Ç, polisi arayarak yardım istedi.
'Aile işlerimize neden karışıyorsunuz?'
Olay yerine gelen polis ekipleri, "siz bizim aile işlerimize ne karışıyorsun?” diyen 2 kardeşin saldırısına uğradı.
Biber gazıyla etkisiz hale getirilen Ümit ve Ünal Ç. kardeşler gözaltına alındı.
Kardeşler sağlık kontrolünden geçirilirken, ağabeylerinin elinden kurtarılan Gülbahar Ç, polis memuruna kafa atarak burnunu kırdı.
Adliyeye sevk edilen biri kadın 3 kardeş tutuklandı.