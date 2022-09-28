https://sputniknews.com.tr/20220928/egm-yeni-promosyon-esasinca-her-personele-27-bin-tl-odenmesi-karara-baglanmistir-1061717098.html
EGM: Yeni promosyon esasınca her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır
EGM: Yeni promosyon esasınca her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır
Emniyet Genel Müdürlüğü, maaş promosyonu görüşmeleri hakkında, "Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T14:59+0300
2022-09-28T14:59+0300
2022-09-28T15:00+0300
yaşam
emniyet
emniyet genel müdürlüğü (egm)
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Emniyet Genel Müdürlüğü, maaş promosyonu görüşmeleri ile ilgili açıklamada bulundu. Paylaşımda şunlar kaydedildi:"Teşkilatımızın maaş promosyon protokolü, 18. Mart 2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı.Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir.Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır.Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır.Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz."
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emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)
emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)
EGM: Yeni promosyon esasınca her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır
14:59 28.09.2022 (güncellendi: 15:00 28.09.2022) Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü, maaş promosyonu görüşmeleri hakkında, "Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir" paylaşımında bulundu
Emniyet Genel Müdürlüğü, maaş promosyonu görüşmeleri ile ilgili açıklamada bulundu.
Paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Teşkilatımızın maaş promosyon protokolü, 18. Mart 2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı.
Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.
Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir.
Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır.
Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır.
Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz."