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https://sputniknews.com.tr/20220928/e-devletten-hayvan-sahiplendirme-uygulamasi-1061735969.html
e-Devlet'ten hayvan sahiplendirme uygulaması
e-Devlet'ten hayvan sahiplendirme uygulaması
e-Devlet, hayvan sahiplendirme uygulamasını devreye soktu. Uygulama üzerinden barınaklarda yaşayan hayvanlara yuva olunabilecek. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T22:16+0300
2022-09-28T22:16+0300
türkiye
hayvan
hayvan hakları
sokak hayvanları
e-devlet
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Sokakta yaşayan hayvanları korumaya ve onlara yuva bulmaya yönelik adımlar her geçen gün artıyor. e-Devlet, hayata geçirdiği yeni uygulamayla barınaklardaki hayvanlara yuva bulunmasına destek oluyor.Yeni uygulamada üç belediyenin; Ankara Keçiören Belediyesi ve İstanbul Büyükçekmece ve Bağcılar Belediyeleri'nin barınaklarındaki hayvanların bilgileri yer alıyor, uygulamanın önümüzdeki günlerde geliştirilmesi planlanıyor.Bianet'in haberine göre, sokaktaki hayvanların yaşam hakkı için çalışan gönüllü ve aktivistler, "Satın alma, sahiplen" çağrılarını her seferinde yineliyor. Başta Türkiye genelindeki büyükşehir belediyeleri olmak üzere, hayvan hakları savunucuları ve yerel gönüllüler daha çok hayvanın bir evi olması için çabalıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220909/mansur-yavas-2-sene-icinde-sokak-hayvanlari-populasyonunu-kontrol-altina-almayi-hedefliyoruz-1060998153.html
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hayvan, hayvan hakları, sokak hayvanları, e-devlet
hayvan, hayvan hakları, sokak hayvanları, e-devlet

e-Devlet'ten hayvan sahiplendirme uygulaması

22:16 28.09.2022
© Fotoğraf : Pixabayköpek, kedi, evcil hayvan
köpek, kedi, evcil hayvan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© Fotoğraf : Pixabay
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e-Devlet, hayvan sahiplendirme uygulamasını devreye soktu. Uygulama üzerinden barınaklarda yaşayan hayvanlara yuva olunabilecek.
Sokakta yaşayan hayvanları korumaya ve onlara yuva bulmaya yönelik adımlar her geçen gün artıyor. e-Devlet, hayata geçirdiği yeni uygulamayla barınaklardaki hayvanlara yuva bulunmasına destek oluyor.
Yeni uygulamada üç belediyenin; Ankara Keçiören Belediyesi ve İstanbul Büyükçekmece ve Bağcılar Belediyeleri'nin barınaklarındaki hayvanların bilgileri yer alıyor, uygulamanın önümüzdeki günlerde geliştirilmesi planlanıyor.
Bianet'in haberine göre, sokaktaki hayvanların yaşam hakkı için çalışan gönüllü ve aktivistler, "Satın alma, sahiplen" çağrılarını her seferinde yineliyor.
Başta Türkiye genelindeki büyükşehir belediyeleri olmak üzere, hayvan hakları savunucuları ve yerel gönüllüler daha çok hayvanın bir evi olması için çabalıyor.
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
TÜRKİYE
Mansur Yavaş: 2 sene içinde sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyoruz
9 Eylül, 04:14
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