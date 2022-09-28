https://sputniknews.com.tr/20220928/e-devletten-hayvan-sahiplendirme-uygulamasi-1061735969.html

e-Devlet'ten hayvan sahiplendirme uygulaması

e-Devlet'ten hayvan sahiplendirme uygulaması

e-Devlet, hayvan sahiplendirme uygulamasını devreye soktu. Uygulama üzerinden barınaklarda yaşayan hayvanlara yuva olunabilecek. 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T22:16+0300

2022-09-28T22:16+0300

2022-09-28T22:16+0300

türkiye

hayvan

hayvan hakları

sokak hayvanları

e-devlet

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Sokakta yaşayan hayvanları korumaya ve onlara yuva bulmaya yönelik adımlar her geçen gün artıyor. e-Devlet, hayata geçirdiği yeni uygulamayla barınaklardaki hayvanlara yuva bulunmasına destek oluyor.Yeni uygulamada üç belediyenin; Ankara Keçiören Belediyesi ve İstanbul Büyükçekmece ve Bağcılar Belediyeleri'nin barınaklarındaki hayvanların bilgileri yer alıyor, uygulamanın önümüzdeki günlerde geliştirilmesi planlanıyor.Bianet'in haberine göre, sokaktaki hayvanların yaşam hakkı için çalışan gönüllü ve aktivistler, "Satın alma, sahiplen" çağrılarını her seferinde yineliyor. Başta Türkiye genelindeki büyükşehir belediyeleri olmak üzere, hayvan hakları savunucuları ve yerel gönüllüler daha çok hayvanın bir evi olması için çabalıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220909/mansur-yavas-2-sene-icinde-sokak-hayvanlari-populasyonunu-kontrol-altina-almayi-hedefliyoruz-1060998153.html

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hayvan, hayvan hakları, sokak hayvanları, e-devlet