https://sputniknews.com.tr/20220928/dunya-kupasinda-gorev-alacak-egm-personelinin-ilk-bolumu-dohada-1061707692.html

Dünya Kupası'nda görev alacak EGM personelinin ilk bölümü Doha'da

Dünya Kupası'nda görev alacak EGM personelinin ilk bölümü Doha'da

Türkiye ile Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak EGM personelinin ilk... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T13:00+0300

2022-09-28T13:00+0300

2022-09-28T13:00+0300

2022 dünya kupası

katar

spor

emniyet genel müdürlüğü (egm)

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Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Katar güvenlik iş birliği kapsamında görev alacak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin üst düzeyli ilk bölümünün Doha'ya ulaştı.Büyükelçiliğin açıklamasında, EGM Güvenlik Daire Başkanı ve Türk Polis Görev Gücü Katar Genel Koordinatörü Cüneyt Ünal başkanlığındaki koordinasyon ekibinin havalimanında Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve Büyükelçilik yetkililerince karşılandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Eylül'de, 2022 Dünya Kupası'nda Katar Polis Gücü'nde görev alacak danışman ve koordinasyon personeliyle bakanlıkta bir araya gelmişti.Türkiye'nin görevlendirdiği 3 binden fazla emniyet personeli, Katar'ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına destek olacak.Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da yapılacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

https://sputniknews.com.tr/20220923/bakan-soylu-dunya-kupasi-organizasyonunda-katar-polis-gucunde-gorev-alacak-personeli-kabul-etti-1061569975.html

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2022 dünya kupası, katar, emniyet genel müdürlüğü (egm)