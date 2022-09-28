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Dünya Kupası'nda görev alacak EGM personelinin ilk bölümü Doha'da
Dünya Kupası'nda görev alacak EGM personelinin ilk bölümü Doha'da
Türkiye ile Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak EGM personelinin ilk... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T13:00+0300
2022-09-28T13:00+0300
2022 dünya kupası
katar
spor
emniyet genel müdürlüğü (egm)
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Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Katar güvenlik iş birliği kapsamında görev alacak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin üst düzeyli ilk bölümünün Doha'ya ulaştı.Büyükelçiliğin açıklamasında, EGM Güvenlik Daire Başkanı ve Türk Polis Görev Gücü Katar Genel Koordinatörü Cüneyt Ünal başkanlığındaki koordinasyon ekibinin havalimanında Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve Büyükelçilik yetkililerince karşılandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Eylül'de, 2022 Dünya Kupası'nda Katar Polis Gücü'nde görev alacak danışman ve koordinasyon personeliyle bakanlıkta bir araya gelmişti.Türkiye'nin görevlendirdiği 3 binden fazla emniyet personeli, Katar'ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına destek olacak.Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da yapılacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.
https://sputniknews.com.tr/20220923/bakan-soylu-dunya-kupasi-organizasyonunda-katar-polis-gucunde-gorev-alacak-personeli-kabul-etti-1061569975.html
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2022 dünya kupası, katar, emniyet genel müdürlüğü (egm)
2022 dünya kupası, katar, emniyet genel müdürlüğü (egm)

Dünya Kupası'nda görev alacak EGM personelinin ilk bölümü Doha'da

13:00 28.09.2022
© AAEmniyet Genel Müdürlüğü personeli Katar'da
Emniyet Genel Müdürlüğü personeli Katar'da - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AA
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Türkiye ile Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak EGM personelinin ilk bölümü başkent Doha'ya ulaştı.
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Katar güvenlik iş birliği kapsamında görev alacak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin üst düzeyli ilk bölümünün Doha'ya ulaştı.
Büyükelçiliğin açıklamasında, EGM Güvenlik Daire Başkanı ve Türk Polis Görev Gücü Katar Genel Koordinatörü Cüneyt Ünal başkanlığındaki koordinasyon ekibinin havalimanında Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve Büyükelçilik yetkililerince karşılandı.
"Spor güvenliği alanında uzman önemli sayıda Çevik Kuvvet personelimizin, görev atları ve köpekleriyle birlikte, görev alacağı FIFA Dünya Kupası 2022'ye ev sahipliği yapacak dost ve kardeş Katar'a her alanda desteğimiz sürecek."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Eylül'de, 2022 Dünya Kupası'nda Katar Polis Gücü'nde görev alacak danışman ve koordinasyon personeliyle bakanlıkta bir araya gelmişti.
Türkiye'nin görevlendirdiği 3 binden fazla emniyet personeli, Katar'ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına destek olacak.
Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da yapılacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.
Bakan Soylu, Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak personeli kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
POLİTİKA
Bakan Soylu, Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak personeli kabul etti
23 Eylül, 22:38
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