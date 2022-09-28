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https://sputniknews.com.tr/20220928/dolar-yukseliyor-euro-dusuyor-1061699376.html
Dolar yükseliyor, euro düşüyor
Dolar yükseliyor, euro düşüyor
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kademeli olarak yükselen dolar, dün 18.52 TL ile zirveyi görmüştü. Bugün dolar 18.49 seviyelerinde, euro ise 17.67... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T09:23+0300
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ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
gram altın
çeyrek altın
ekonomi
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Dolar/TL tarihi zirveye yakın seyrediyor.Dolar/TL Merkez Bankası'nın (TCMB) son iki ayda 200 baz puan puan faiz indirimine gitmesinin ardından kademeli olarak yükselerek dün 18.52 ile tarihi zirveyi görmüştü. Kur bugün 18.49'un altında hareket ediyor. Euro ise 17.67 seviyesinde işlem görüyor.Dolar endeksi neredeyse 115 seviyesine ulaşarak Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi bu hafta gördü. Doların euro, sterlin ve yen gibi başlıca para birimleri dahil neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kazancı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor.Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1622 dolar seviyesinden işlem görüyor.İç piyasada gram altın 965 lira, çeyrek altın 1622 lira, cumhuriyet altını 6 bin 673 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220927/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061656823.html
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dolar ne kadar,eurone kadar,dolar fiyat,gram altın ne kadar,çeyrek altın ne kadar,ons altın

Dolar yükseliyor, euro düşüyor

09:23 28.09.2022
© REUTERS / Dado RuvicEuro - banknot
Euro - banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kademeli olarak yükselen dolar, dün 18.52 TL ile zirveyi görmüştü. Bugün dolar 18.49 seviyelerinde, euro ise 17.67 TL'den işlem görüyor.
Dolar/TL tarihi zirveye yakın seyrediyor.
Dolar/TL Merkez Bankası'nın (TCMB) son iki ayda 200 baz puan puan faiz indirimine gitmesinin ardından kademeli olarak yükselerek dün 18.52 ile tarihi zirveyi görmüştü. Kur bugün 18.49'un altında hareket ediyor. Euro ise 17.67 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi neredeyse 115 seviyesine ulaşarak Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi bu hafta gördü. Doların euro, sterlin ve yen gibi başlıca para birimleri dahil neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kazancı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1622 dolar seviyesinden işlem görüyor.

İç piyasada gram altın 965 lira, çeyrek altın 1622 lira, cumhuriyet altını 6 bin 673 liradan satılıyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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