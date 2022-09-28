https://sputniknews.com.tr/20220928/dolar-yukseliyor-euro-dusuyor-1061699376.html

Dolar yükseliyor, euro düşüyor

Dolar yükseliyor, euro düşüyor

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kademeli olarak yükselen dolar, dün 18.52 TL ile zirveyi görmüştü. Bugün dolar 18.49 seviyelerinde, euro ise 17.67... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T09:23+0300

2022-09-28T09:23+0300

2022-09-28T09:23+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

gram altın

çeyrek altın

ekonomi

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Dolar/TL tarihi zirveye yakın seyrediyor.Dolar/TL Merkez Bankası'nın (TCMB) son iki ayda 200 baz puan puan faiz indirimine gitmesinin ardından kademeli olarak yükselerek dün 18.52 ile tarihi zirveyi görmüştü. Kur bugün 18.49'un altında hareket ediyor. Euro ise 17.67 seviyesinde işlem görüyor.Dolar endeksi neredeyse 115 seviyesine ulaşarak Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi bu hafta gördü. Doların euro, sterlin ve yen gibi başlıca para birimleri dahil neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kazancı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor.Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1622 dolar seviyesinden işlem görüyor.İç piyasada gram altın 965 lira, çeyrek altın 1622 lira, cumhuriyet altını 6 bin 673 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220927/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061656823.html

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