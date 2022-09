https://sputniknews.com.tr/20220928/dogu-perincek-dolar-saltanati-cokuyor-1061693784.html

Doğu Perinçek: Dolar saltanatı çöküyor

Rusya Federasyonu Moskova Hükümeti Dış İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Sergey Çeryomin onuruna verdiği yemek öncesi konuşan Vatan Partisi Genel... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya Federasyonu Moskova Hükümeti Dış İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Sergey Çeryomin onuruna bu akşam yemek verdi. Özel bir oteldeki programa Doğu Perinçek ile Sergey Ceryomin'in yanı sıra Rusya'dan ve Türkiye'den çok sayıda iş insanı katıldı.'Dünyanın haracını yiyen ABD ekonomisi için çanlar çalıyor'Yemek öncesi konuşan Doğu Perinçek, şu ifadeleri kullandı:"Biz Rus ve Türk milletleri, zorluklardaki devrimci çözümü görmüş ve büyük zorluklardan devimlerle çıkmışızdır. Coğrafyalarımız eşsiz, hem Asya ve hem Avrupa'da toprağı olan iki ülkeyiz. Cesur olmak için her şeyimiz var ve koşullar elverişlidir. Dolar saltanatı çöküyor. Dünyanın haracını yiyen ABD ekonomisi için çanlar çalıyor. Atlantik sisteminin efendisi her yerde yeniliyor. Artık ABD'nin silahlı saldırganlığını dengeleyen silahlı kuvvetlerimiz var. Yaptırımlara ambargolara ve silaha başvurarak Asya Uygarlığının yükselişini durdurma çabaları boşunadır.'Biz Türkiye vatanseverleri olarak ABD'nin yaptırımlarına meydan okumaktan çekinmiyoruz'"Dünün sözde özgürlük şampiyonları, artık ticaret özgürlüğünün ve kapitalizmin yükseliş çağındaki bütün değerlerinin düşmanı oldular" diye devam eden Perinçek, şu ifadeleri kullandı:Çeryomin: Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin diğer önemli projelerinden biri de Güney Akımı projesidirAA'nın haberine göre Sergey Çeryomin da burada yaptığı konuşmada, Batı medyasında yabancı şirketlerin Moskova’yı terk ettiğine dair yayınların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek başta Türkiye olmak üzere, tüm iş insanlarına rahat çalışma ortamları sağlamaya çalıştıklarını söyledi.Rus ve Türk iş insanları arasındaki ortaklıkların çok üst düzeye çıktığını kaydeden Çeryomin, şöyle devam etti:Çeryomin, Akkuyu ve Güney Akımı projelerinin Türk sanayisinin gelişimine büyük katkı sağlayacağını ve bu projelerin yeni lojistik imkanlar ve tedarik zincirlerinin kurulmasına neden olacağını aktardı.Türkiye ile Rusya arasında iş birliğinin her alanda artarak devam etmesini beklediğini belirten Çeryomin, meşhur Türk markalarının Moskova'ya gelmesini sabırsızlıkla beklediklerinin kaydetti.Sergey Çeryomin, hafif sanayiden ağır sanayiye kadar her alanda iki ülke ilişkilerinin gelişmesi gerektiğine değindi.Buravov: İyi dost kötü günde belli olurRusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ise Türkçedeki "İyi dost kötü günde belli olur" atasözünün iki ülke için son dönemlerde daha da anlamlı hale geldiğini ifade etti.Türk ve Rus halkının tarihi ve ailevi bağlarla birbirine daha da bağlandığını dile getiren Buravov, iki halk arasında yapılan evliliklerden doğan çocukların iki ülke ilişkilerini çok daha üst düzeye taşıyacaklarını söyledi.Buravov, iki ülkenin ekonomik alanda kurduğu ilişkilerin her geçen gün daha da artarak devam ettiğini belirterek "İşbirliğimiz devam edecek. Geleceğimiz oldukça parlak görünüyor. Burada bulunan iş insanlarından şunu istiyorum işbirliği ile ilgili anlaşmaları imzalayın, pratik projeleri konuşun. İkili ticari ilişkiler ekonomik kalkınmanın temelidir. İki milletin ekonomik olarak kalkınması için gerekli olan adımları atın ve işbirliğini daha çok devam ettirin" dedi.

