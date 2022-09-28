https://sputniknews.com.tr/20220928/diyarbakir-ari-besicileri-sektorumuz-tehdit-ve-risk-altinda-1061722299.html

Diyarbakır arı besicileri: Sektörümüz tehdit ve risk altında

Diyarbakır arı besicileri: Sektörümüz tehdit ve risk altında

Diyarbakır’da arıcı besicileri, geçen mart ayında TAHAP genel başkanı ile 50 kilo arı besleme şekeri için 400 liradan anlaştıklarını belirterek, “7 aydır ne... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T16:37+0300

2022-09-28T16:37+0300

2022-09-28T16:37+0300

görüş

diyarbakır

arı

türkiye tarım, gıda, hayvancılık ve arıcılık federasyonu (tahap)

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Türkiye Tarım, Gıda, Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP) Diyarbakır Şubesi, arı besleme şekeri ile ilgili yaşadıkları soruna dikkat çekti.Açıklama yapan Diyarbakır TAHAP Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Balık, geçen mart ayında TAHAP genel başkanı ile 50 kilo arı besleme şekeri için 400 liradan anlaştıklarını belirterek “Aradan 7 aylık bir süre geçti ne şeker tedariki yapıldı ne de ücret iadesi. Türkiye üreticileri olarak geçtiğimiz bu zor süreçten mağduriyetimiz bilirkişi raporlarınca mevcut” dedi.‘Ödenen paralar nerede?’Ücretin ödendiği dönemde şeker çuvalının 400 lira olduğunu ifade eden Balık, şuan bir çuval şekerin 1050 lira olduğunu ifade ederek “Bu hususta ülkemizin bütün yöneticilerine sesleniyorum, sektörümüz tehdit ve risk altındadır. Diyarbakır ve cumhuriyet üreticileri olarak yetkililerin duruma el atmasını rica ediyoruz. Ödenen bu paraların nerelerde kullanıldığını, tutanaklar ve faturalar eşliğinde kamuoyuna açıklanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.‘Mağduriyetimize kulak verin’“MEB'in dağıtmış olduğu tabletleri bile kendileri dağıtmış gibi bir hava yaratıyor” diyen Balık, şunları söyledi: “İzmir Seferihisar'da Roman ailelere gidecek bin arılı kovanların sadece 100 kovanı teslim edilmiş olup bu kovanların içinde arı olması gerekirken boş kovanlar da gitmiştir. Şırnaklı üreticilere 200 küçükbaş koyun temini nerede? Özet olarak cumhuriyetimizin bütün yetkililerine sesleniyoruz üreten bir Türkiye için üreticilerimizin sesine kulak verin. Mağduriyetimiz mağduriyetinizdir. Bütün yetkili makamlara, cumhuriyetin tüm mercilerine sesleniyoruz, mağduriyetimize kulak verin, üreten bir Türkiye için.”‘Sadece Diyarbakır'dan 1.2 Milyon TL para gönderildi’Arıcı besicilerine destek vermek için düzenlenen açıklamaya katılan Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan, bazı aracı kuruluşlar ve TAHAP Fedarasyonu gibi derneklerin ucuza arı besleme şekeri tedarik edeceklerini söyleyerek arıcılardan para topladığını belirtti.Tanhan, “Geçtiğimiz mart ayında arıcıdan şeker bedellerini peşin olarak topladılar. Arıcılarımız için çok büyük miktarda paralardan bahsediyoruz. Sadece Diyarbakır'dan 1.2 Milyon TL para gönderildi. 81 ili düşündüğünüzde miktarın büyüklüğünü siz hesap edin. 1 hafta içinde gönderilmesi gereken şekerler bahar geçti, yaz geldi, bakın şimdi sonbahardayız aylar geçti ancak bir gram bile şeker yok ortada. Üreticinin gönderdiği paralar buhar olup uçtu. Arılarımız üreyemedi. Yavru arılar sakatlandı, çürüdü, öldü. Arıcının bal verimi düştü. Arıcı tefeciye el açtı, muhtaç oldu. Tarif edilemeyecek boyutlarda zarara uğradı” ifadelerini kullandı.‘Hukuki işlemlere başlıyoruz’Tanhan, şöyle devam etti: “TAHAP'ın artık şeker gönderemeyeceğini anlayan arıcılar, ücretlerini iade taleplerini yerine getirdiler mi? Yine hayır. Bir takım sözler ve ertelemelerle arıcıyı sürekli oyaladılar. TAHAP yetkililerinin üreticinin durumunu gözetmeyen bu tutumunu dün Genel Başkan Mustafa Saruoğlu'nu arayarak eleştirdim. Sorunun çözüleceğine söz verdi, arıcılara şeker paralarının bu sabah iade edileceğini söyledi. Sabah bitti, öğlen oldu. Size yatan bir para var mı arkadaşlar? Hayır. Şimdi üreticinin bu mağduriyetine sessiz kalan herkes Diyarbakır'a baksın. Arıcılar sizden bıktı. Hukuki işlemlere başlıyoruz arıcının zararını fazlasıyla tanzim edeceğiz.”

diyarbakır

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2022

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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diyarbakır, arı, türkiye tarım, gıda, hayvancılık ve arıcılık federasyonu (tahap)