23-27 Eylül'de Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde düzenlenen Rusya’ya bağlanma... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerinde düzenlenen referandumların sonuçları

DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerinde düzenlenen referandumların sonuçları

DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerinde düzenlenen referandumların sonuçları

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23-27 Eylül'de Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde düzenlenen Rusya’ya bağlanma referandumlarının ilk sonuçları belli oldu.