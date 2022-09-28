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https://sputniknews.com.tr/20220928/dhc-lhc-zaporojye-ve-herson-bolgelerinde-duzenlenen-referandumlarin-sonuclari-1061710549.html
DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerinde düzenlenen referandumların sonuçları
DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerinde düzenlenen referandumların sonuçları
23-27 Eylül'de Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde düzenlenen Rusya’ya bağlanma... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
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multimedya
infografik
donetsk halk cumhuriyeti
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
herson
zaporojye
referandum
rusya
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Oy sayımı tamamlanan Zaporojye’de halkın yüzde 93.11’i, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde yüzde 98.42’si, Herson bölgesinde yüzde 87.05’i, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde yüzde 99.23’ü, Rusya’ya bağlanmaya ‘evet’ dedi.Referandum sonuçlarına dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
donetsk halk cumhuriyeti
herson
zaporojye
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infografik, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), herson, zaporojye, referandum, rusya, инфографика
infografik, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), herson, zaporojye, referandum, rusya, инфографика

DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerinde düzenlenen referandumların sonuçları

13:15 28.09.2022 (güncellendi: 16:05 28.09.2022)
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23-27 Eylül'de Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde düzenlenen Rusya’ya bağlanma referandumlarının ilk sonuçları belli oldu.
Oy sayımı tamamlanan Zaporojye’de halkın yüzde 93.11’i, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde yüzde 98.42’si, Herson bölgesinde yüzde 87.05’i, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde yüzde 99.23’ü, Rusya’ya bağlanmaya ‘evet’ dedi.
Referandum sonuçlarına dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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