https://sputniknews.com.tr/20220928/dhc-lhc-zaporojye-ve-herson-bolgelerinde-duzenlenen-referandumlarin-sonuclari-1061710549.html
DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerinde düzenlenen referandumların sonuçları
DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerinde düzenlenen referandumların sonuçları
23-27 Eylül'de Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde düzenlenen Rusya’ya bağlanma... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T13:15+0300
2022-09-28T13:15+0300
2022-09-28T16:05+0300
multimedya
infografik
donetsk halk cumhuriyeti
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
herson
zaporojye
referandum
rusya
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Oy sayımı tamamlanan Zaporojye’de halkın yüzde 93.11’i, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde yüzde 98.42’si, Herson bölgesinde yüzde 87.05’i, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde yüzde 99.23’ü, Rusya’ya bağlanmaya ‘evet’ dedi.Referandum sonuçlarına dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
donetsk halk cumhuriyeti
herson
zaporojye
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MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), herson, zaporojye, referandum, rusya, инфографика
infografik, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), herson, zaporojye, referandum, rusya, инфографика
DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerinde düzenlenen referandumların sonuçları
13:15 28.09.2022 (güncellendi: 16:05 28.09.2022) Abone ol
23-27 Eylül'de Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde düzenlenen Rusya’ya bağlanma referandumlarının ilk sonuçları belli oldu.
Oy sayımı tamamlanan Zaporojye’de halkın yüzde 93.11’i, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde yüzde 98.42’si, Herson bölgesinde yüzde 87.05’i, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde yüzde 99.23’ü, Rusya’ya bağlanmaya ‘evet’ dedi.
Referandum sonuçlarına dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.