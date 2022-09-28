https://sputniknews.com.tr/20220928/deva-partisi-sozcusu-sahin-bizim-acimizdan-da-kilicdaroglunun-adayligi-kesin-degildir-1061706223.html
DEVA Partisi Sözcüsü Şahin: Bizim açımızdan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin değildir
DEVA Partisi Sözcüsü Şahin: Bizim açımızdan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin değildir
DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, "DEVA Partisi olarak bizim açımızdan da Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin değildir. Önce geçiş sürecinin yol haritası... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T12:19+0300
2022-09-28T12:19+0300
2022-09-28T12:19+0300
politika
deva partisi
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DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarından memnuniyet duyduğunu belirtti.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Habertürk ekranlarında yaptığı açıklamada 6 parti liderinin cumhurbaşkanı adayını tespit edeceğini bildirerek, "Bu masaya bu görevi verip kendini de bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu. Bir noter olma pozisyonumuz yok. Notersek o masanın manası kalmaz" ifadelerini kullandı.DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de Habertürk'te Kübra Par'ın programına konuk oldu. Akşener'in sözlerini değerlendiren Şahin şunları kaydetti:“DEVA Partisi olarak bizim açımızdan da Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin değildir. Önce geçiş sürecinin yol haritası belirlenmelidir. Yoksa aday konuşmayı doğru bulmuyoruz.”
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deva partisi
DEVA Partisi Sözcüsü Şahin: Bizim açımızdan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin değildir
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DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, "DEVA Partisi olarak bizim açımızdan da Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin değildir. Önce geçiş sürecinin yol haritası belirlenmelidir. Yoksa aday konuşmayı doğru bulmuyoruz.” dedi.
DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarından memnuniyet duyduğunu belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Habertürk ekranlarında yaptığı açıklamada 6 parti liderinin cumhurbaşkanı adayını tespit edeceğini bildirerek, "Bu masaya bu görevi verip kendini de bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu. Bir noter olma pozisyonumuz yok. Notersek o masanın manası kalmaz" ifadelerini kullandı.
DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de Habertürk'te Kübra Par'ın programına konuk oldu. Akşener'in sözlerini değerlendiren Şahin şunları kaydetti:
“DEVA Partisi olarak bizim açımızdan da Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin değildir. Önce geçiş sürecinin yol haritası belirlenmelidir. Yoksa aday konuşmayı doğru bulmuyoruz.”