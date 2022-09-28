https://sputniknews.com.tr/20220928/cumhurbaskani-erdogan-gundeme-dair-aciklamalarda-bulunuyor-1061735656.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin ile yarınki görüşmemizi çok önemsiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin ile yarınki görüşmemizi çok önemsiyorum

CNN TÜRK - Kanal D ortak yayınında gündemini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre kriziyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmeyi planladığını... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T22:07+0300

2022-09-28T22:07+0300

2022-09-28T23:14+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cnn türk

açıklama

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Cumhurbaşkanı Özel Yayını'na konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:-(Mersin'deki saldırı)"Şehit Polisimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralımıza şifalar temenni ediyorum. Polislerimiz ve bekçilerimiz kahramanca mücadele verdiler. CHP'nin bu teröristlerden biri geçmişte gazeteci olarak savunmuş olması gündeme geldi. Devlerin sözüne kulak verselerdi böyle utanılacak duruma düşmezlerdi. Ancak utanmaları yok. Yargı bunları terörist oldukları için mahkum ediyor veya tutukluyor. CHP bir milli güvenlik sorunudur.-(Ege'de tartışmalı adalara ABD zırhlısı) ABD NATO'da birlikte olduğu ülkeler arasında adil davranmıyor. Yunanistan da Türkiye de NATO'da. Biz NATO'da ilk 5'in içerisindeyiz. Hem verdiğimiz güçle, hem kara kuvvetleri ile önemli bir konumdayız. NATO'da Türkiye ile Yunanistan mukayese edilemez. ABD'nin adalara bu kadar yüklü silah ,araç, gereç göndermesi kabul edilebilir bir şey değil. Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir.-(Rusya- Ukrayna gerilimi)İstisnasız olarak görüştüğüm devlet başkanları, başbakanlar olsun hepsi de şu ifadeyi kullandı: Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuğunuz her türlü takdirin üstündedir. 200 esirin takası, tahıl sevkiyatı. Putin ile yaptığımız görüşmelerde de Zelenskiy ile yaptığımız görüşmelerde de esir takası olayı başarılı bir şekilde sona erdi. Şu an bundan sonraki bir süreç var. Barış için umutsuz değilim ama bir anda da netice alırız dersem gerçekçi olmaz. Referandum olayı örneğin bir sıkıntı getiriyor. Keşke diplomasi yolu ile çözebilselerdi. Kırım'da da aynı olay yaşanmıştı, Putin'e çağrıda bulunmuştuk. Zelenskiy sayın Putin'i bu konuda ikna etmemiz bekliyor. Yarın Sayın Putin ile bu konuları etraflıca ele almayı düşünüyorum.-Nükleer savaşa gitmenin bedeli felaket. Bunu bırak konuşmayı düşünmemek gerekir. Diplomasi yoluyla bu işi çözmek, en isabetli adım olacaktır.-Sayın Biden, kendi düşüncesinin F-16'ları ve diğer bütün parçaları vermekten yana olduğunu söyledi. Özellikle Savunma Bakanlarının yaptığı görüşmelerde bu istikamette yanıtlar alıyoruz. 'Cumhuriyetçilerden destek alamıyoruz' gibi yanıtlar aldık. Bu ziyaretimde cumhuriyetçilerle görüşmelerim oldu. Burada bana olumlu görüşmelerim oldu. Ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söylediler. 'Bu akşam döner dönmez, Türkiye'ye karşı olan tavrı olan kişi ve kişilerle görüşmeler yapacağız' dediler.-Çalışmalarımızı, gerekli ve uygun gördüğümüz anda, kapsamlı bir terörle mücadele harekatına dönüştürmekten asla kaçınmayız. -Bir gece ansızın dediğimi konu odur, yapmamız gereken neyse onu gerekli ve uygun gördüğümüz anda yaparız. Bugünkü MGK metninde bunlara özellikle yer verdik. Biz terörle mücadele gayretimizde bölgenin huzurunu da temin ediyoruz. Terörle mücadele tek taraflı olmaz. Karşı taraf da buna olumlu yaklaşımda bulunması lazım.--Şu anda briket evlerin finansörü sadece biziz, sivil toplum kuruluşları, onların desteğiyle yapıyoruz.- Kemal Bey bak dürüst ol, siyaset dürüstlüktür, enine boyuna ne geliyorsa atmak değil. Gençlerimizin TOKİ'ye başvuru sayısı 1 milyon 750 bin. Bak gençler bile bu işi senden iyi kavramış vaziyette.-İnşallah bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. 2022 yılında büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorum. Tabii bu bir ortalama rakamdır, daha iyisi olacak ama daha kötüsü olmayacak.-Ben enflasyondan önce şu anda faize bakıyorum, biz faiz oranını yüzde 12'ye indirdik. Faizde yukarı çıkmak yok, bu enflasyonu da indirecek. Son asgari ücret tespit rakamını aralıkta yapacağız. -Doğalgazımız Rusya'dan geliyor. Biz hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Karadeniz doğal gazı devreye girerse işimiz çok daha kolay olacak. Rusya ile de bu noktada bir sıkıntımız yok.

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recep tayyip erdoğan, cnn türk, açıklama