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https://sputniknews.com.tr/20220928/cumhurbaskani-erdogan-acilisini-yaptigi-etlik-sehir-hastanesinde-incelemelerde-bulundu-1061726447.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesi'ni gezerek incelemelerde bulundu. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T17:57+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
etlik
şehir hastanesi
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Etlik Şehir Hastanesi'nin bugün gerçekleşen açılış töreninin ardından hastaneyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ilgililerden bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.
türkiye
etlik
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recep tayyip erdoğan, etlik, şehir hastanesi
recep tayyip erdoğan, etlik, şehir hastanesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

17:57 28.09.2022
© Fotoğraf : Twitter / Erdoğan Dijital MedyaCumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© Fotoğraf : Twitter / Erdoğan Dijital Medya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesi'ni gezerek incelemelerde bulundu.
Etlik Şehir Hastanesi'nin bugün gerçekleşen açılış töreninin ardından hastaneyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ilgililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.
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