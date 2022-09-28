https://sputniknews.com.tr/20220928/cumhurbaskani-erdogan-acilisini-yaptigi-etlik-sehir-hastanesinde-incelemelerde-bulundu-1061726447.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesi'ni gezerek incelemelerde bulundu. 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T17:57+0300

2022-09-28T17:57+0300

2022-09-28T17:57+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

etlik

şehir hastanesi

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Etlik Şehir Hastanesi'nin bugün gerçekleşen açılış töreninin ardından hastaneyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ilgililerden bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

türkiye

etlik

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recep tayyip erdoğan, etlik, şehir hastanesi