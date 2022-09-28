https://sputniknews.com.tr/20220928/cinde-restoranda-yangin-17-olu-3-yarali-1061718335.html
Çin'de restoran yangını: 17 ölü, 3 yaralı
Çin'de restoran yangını: 17 ölü, 3 yaralı
Çin’in Changchun kentindeki bir restoranda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T15:21+0300
2022-09-28T15:21+0300
2022-09-28T15:21+0300
dünya
çin
restoran
yangın
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Çin’in kuzeydoğu kesimindeki Jilin eyaletinin Changchun kentindeki sanayi bölgesinde yer alan bir restoranda yerle saatle 12.40 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çaba harcadı. Faciada ilk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, restoran sorumlusunun gözaltına alındığı, yangının nedeninin araştırıldığı aktarıldı.
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çin, restoran, yangın
Çin'de restoran yangını: 17 ölü, 3 yaralı
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Çin’in Changchun kentindeki bir restoranda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Çin’in kuzeydoğu kesimindeki Jilin eyaletinin Changchun kentindeki sanayi bölgesinde yer alan bir restoranda yerle saatle 12.40 sıralarında yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çaba harcadı. Faciada ilk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, restoran sorumlusunun gözaltına alındığı, yangının nedeninin araştırıldığı aktarıldı.