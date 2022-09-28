https://sputniknews.com.tr/20220928/cinde-restoranda-yangin-17-olu-3-yarali-1061718335.html

Çin'de restoran yangını: 17 ölü, 3 yaralı

Çin'de restoran yangını: 17 ölü, 3 yaralı

Çin’in Changchun kentindeki bir restoranda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T15:21+0300

2022-09-28T15:21+0300

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çin

restoran

yangın

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Çin’in kuzeydoğu kesimindeki Jilin eyaletinin Changchun kentindeki sanayi bölgesinde yer alan bir restoranda yerle saatle 12.40 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çaba harcadı. Faciada ilk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, restoran sorumlusunun gözaltına alındığı, yangının nedeninin araştırıldığı aktarıldı.

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çin, restoran, yangın