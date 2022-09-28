Çekya'da doğalgaz protestosu: 'Rusya'yla doğrudan müzakereler başlatılsın'
© AP Photo / Petr David JosekÇekya’nın başkenti Prag’da meydanlarda toplanan göstericiler, artan enerji fiyatlarına tepki göstererek Rusya'dan doğalgaz ithalatı yapılması için doğrudan müzakerelerin başlatılması çağrısıyla protesto düzenliyor.
© AP Photo / Petr David Josek
Çekya’nın başkenti Prag’da meydanlarda toplanan göstericiler, artan enerji fiyatlarına tepki göstererek Rusya'dan doğalgaz ithalatı yapılması için doğrudan müzakerelerin başlatılması çağrısıyla protesto düzenliyor.
Geçtiğimiz haftalarda Prag'da 100 bine yakın göstericinin katılımıyla düzenlenen doğalgaz protestolarının ardından onbinlerce kişi tekrar meydanlarda buluştu.
Rusya'dan doğalgaz ithal edilmesi için Prag ile Moskova arasında doğrudan müzakerelerin başlatılması talebiyle düzenlenen gösterilerde ayrıca, hükümetin Ukrayna krizi konusundaki taraflı tutumu eleştiriliyor.
© AP Photo / Petr David JosekÇekya’nın başkenti Prag’da meydanlarda toplanan göstericiler, artan enerji fiyatlarına tepki göstererek Rusya'dan doğalgaz ithalatı yapılması için doğrudan müzakerelerin başlatılması çağrısıyla protesto düzenliyor.
Çekya’nın başkenti Prag’da meydanlarda toplanan göstericiler, artan enerji fiyatlarına tepki göstererek Rusya'dan doğalgaz ithalatı yapılması için doğrudan müzakerelerin başlatılması çağrısıyla protesto düzenliyor.
© AP Photo / Petr David Josek
© AP Photo / Petr David JosekÇekya’nın başkenti Prag’da meydanlarda toplanan göstericiler, artan enerji fiyatlarına tepki göstererek Rusya'dan doğalgaz ithalatı yapılması için doğrudan müzakerelerin başlatılması çağrısıyla protesto düzenliyor.
Çekya’nın başkenti Prag’da meydanlarda toplanan göstericiler, artan enerji fiyatlarına tepki göstererek Rusya'dan doğalgaz ithalatı yapılması için doğrudan müzakerelerin başlatılması çağrısıyla protesto düzenliyor.
© AP Photo / Petr David Josek