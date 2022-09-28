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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220928/cekyada-dogalgaz-protestosu-rusyayla-dogrudan-muzakereler-baslatilsin-1061723081.html
Çekya'da doğalgaz protestosu: 'Rusya'yla doğrudan müzakereler başlatılsın'
Çekya'da doğalgaz protestosu: 'Rusya'yla doğrudan müzakereler başlatılsın'
Çekya’nın başkenti Prag’da meydanlarda toplanan göstericiler, artan enerji fiyatlarına tepki göstererek Rusya'dan doğalgaz ithalatı yapılması için doğrudan... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T16:46+0300
2022-09-28T16:46+0300
avrupa'da enerji krizi
çekya
enerji
doğalgaz
protesto
rusya
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Geçtiğimiz haftalarda Prag'da 100 bine yakın göstericinin katılımıyla düzenlenen doğalgaz protestolarının ardından onbinlerce kişi tekrar meydanlarda buluştu.Rusya'dan doğalgaz ithal edilmesi için Prag ile Moskova arasında doğrudan müzakerelerin başlatılması talebiyle düzenlenen gösterilerde ayrıca, hükümetin Ukrayna krizi konusundaki taraflı tutumu eleştiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220904/cekyada-enerji-fiyatlarindaki-artis-nedeniyle-protesto-ukrayna-bizim-savasimiz-degil-1060779472.html
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çekya, enerji, doğalgaz, protesto, rusya
çekya, enerji, doğalgaz, protesto, rusya

Çekya'da doğalgaz protestosu: 'Rusya'yla doğrudan müzakereler başlatılsın'

16:46 28.09.2022
© AP Photo / Petr David JosekÇekya’nın başkenti Prag’da meydanlarda toplanan göstericiler, artan enerji fiyatlarına tepki göstererek Rusya'dan doğalgaz ithalatı yapılması için doğrudan müzakerelerin başlatılması çağrısıyla protesto düzenliyor.
Çekya’nın başkenti Prag’da meydanlarda toplanan göstericiler, artan enerji fiyatlarına tepki göstererek Rusya'dan doğalgaz ithalatı yapılması için doğrudan müzakerelerin başlatılması çağrısıyla protesto düzenliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Petr David Josek
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Çekya’nın başkenti Prag’da meydanlarda toplanan göstericiler, artan enerji fiyatlarına tepki göstererek Rusya'dan doğalgaz ithalatı yapılması için doğrudan müzakerelerin başlatılması çağrısıyla protesto düzenliyor.
Geçtiğimiz haftalarda Prag'da 100 bine yakın göstericinin katılımıyla düzenlenen doğalgaz protestolarının ardından onbinlerce kişi tekrar meydanlarda buluştu.
Rusya'dan doğalgaz ithal edilmesi için Prag ile Moskova arasında doğrudan müzakerelerin başlatılması talebiyle düzenlenen gösterilerde ayrıca, hükümetin Ukrayna krizi konusundaki taraflı tutumu eleştiriliyor.
© AP Photo / Petr David JosekÇekya’nın başkenti Prag’da meydanlarda toplanan göstericiler, artan enerji fiyatlarına tepki göstererek Rusya'dan doğalgaz ithalatı yapılması için doğrudan müzakerelerin başlatılması çağrısıyla protesto düzenliyor.
Çekya’nın başkenti Prag’da meydanlarda toplanan göstericiler, artan enerji fiyatlarına tepki göstererek Rusya'dan doğalgaz ithalatı yapılması için doğrudan müzakerelerin başlatılması çağrısıyla protesto düzenliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
Çekya’nın başkenti Prag’da meydanlarda toplanan göstericiler, artan enerji fiyatlarına tepki göstererek Rusya'dan doğalgaz ithalatı yapılması için doğrudan müzakerelerin başlatılması çağrısıyla protesto düzenliyor.
© AP Photo / Petr David Josek
© AP Photo / Petr David JosekÇekya’nın başkenti Prag’da meydanlarda toplanan göstericiler, artan enerji fiyatlarına tepki göstererek Rusya'dan doğalgaz ithalatı yapılması için doğrudan müzakerelerin başlatılması çağrısıyla protesto düzenliyor.
Çekya’nın başkenti Prag’da meydanlarda toplanan göstericiler, artan enerji fiyatlarına tepki göstererek Rusya'dan doğalgaz ithalatı yapılması için doğrudan müzakerelerin başlatılması çağrısıyla protesto düzenliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
Çekya’nın başkenti Prag’da meydanlarda toplanan göstericiler, artan enerji fiyatlarına tepki göstererek Rusya'dan doğalgaz ithalatı yapılması için doğrudan müzakerelerin başlatılması çağrısıyla protesto düzenliyor.
© AP Photo / Petr David Josek
Çekya’nın başkenti Prag’da 70 binin üzerinde gösterici, artan enerji fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşında hükümetin taraflı tutumuna tepki gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
Avrupa'da enerji krizi
Çekya'da enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle protesto: 'Ukrayna bizim savaşımız değil'
4 Eylül, 06:05
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