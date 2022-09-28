CANLI | Zaporojye idaresi: Artık Ukrayna’nın parçası değiliz, Rusya’ya geri dönüyoruz

Ukrayna’da büyük kısmı Rus ordusunun denetiminde bulunan Zaporojye bölgesinin askeri-sivil idaresinin konsey üyesi Vladimir Rogov, bölgede düzenlenen referandumun ardından ‘Zaporojye’nin artık Ukrayna’nın parçası olmadığını’ belirterek, "Bu karar nihai ve geri döndürülemezdir. Evimize, Rusya’ya geri dönüyoruz” ifadelerini kullandı.
Oy sayımının tamamlandığı referandum sonuçlarına göre Zaporojye’deki yerel halkın yüzde 93.1’i Rusya’ya bağlanmaya ‘evet’ dedi.
Zaporojye bölgesinin yüzde 73’ü Rus ordusunun denetiminde, ancak bölgenin idari merkezi olan Zaporojye kenti Kiev güçlerinin kontrolünde bulunuyor. Bununla beraber Rogov, yakında bölgenin tamamının bağımsızlığını ilan etmeyi planladığını kaydetti.
Donbass, Herson ve Zaporojye’de yerel halka Rusya’ya bağlanmayı isteyip istemedikleri sorusunun yöneltildiği referandum süreci dün tamamlandı. Her üç bölgede de yerel halkların tamamına yakını oylarını Rusya’ya bağlanmaktan yana kullanmış durumda.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin referandum sürecinin başında söz konusu bölgelerin kararını destekleyeceklerini söylemişti.
Referandumlar sonucunda Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyeti ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanma taleplerinin Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin 4 Ekim’deki olağan toplantısında ele alınması bekleniyor. Federasyon Konseyi’nin referandum sonuçlarıyla ilişkili olarak olağanüstü toplanmayacağı açıklandı.