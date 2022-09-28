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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220928/canli--israil-donbass-herson-ve-zaporojyedeki-referandumlari-tanimayacak-1061699181.html
CANLI | Zaporojye idaresi: Artık Ukrayna’nın parçası değiliz, Rusya’ya geri dönüyoruz
CANLI | Zaporojye idaresi: Artık Ukrayna’nın parçası değiliz, Rusya’ya geri dönüyoruz
Ukrayna’da büyük kısmı Rus ordusunun denetiminde bulunan Zaporojye bölgesinin askeri-sivil idaresinin konsey üyesi Vladimir Rogov, bölgede düzenlenen... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T09:11+0300
2022-09-28T10:34+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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rusya, ukrayna, donbass, herson, zaporojye, referandum, новый онлайн для белой редактуры
rusya, ukrayna, donbass, herson, zaporojye, referandum, новый онлайн для белой редактуры
Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile 24 Şubat'ta başlayan özel askeri operasyondan sonra Rus kuvvetlerinin kontrolüne geçen Ukrayna'nın Herson ve Zaporojye bölgelerinde Rusya'ya katılım konusundaki referandum cuma günü yerel saatle 08.00'de başladı. - Sputnik Türkiye

CANLI | Zaporojye idaresi: Artık Ukrayna’nın parçası değiliz, Rusya’ya geri dönüyoruz

09:11 28.09.2022 (güncellendi: 10:34 28.09.2022)
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Ukrayna’da büyük kısmı Rus ordusunun denetiminde bulunan Zaporojye bölgesinin askeri-sivil idaresinin konsey üyesi Vladimir Rogov, bölgede düzenlenen referandumun ardından ‘Zaporojye’nin artık Ukrayna’nın parçası olmadığını’ belirterek, "Bu karar nihai ve geri döndürülemezdir. Evimize, Rusya’ya geri dönüyoruz” dedi.
Donbass, Herson ve Zaporojye'de bölgelerinde düzenlenen Rusya’ya bağlanma referandumları için oy verme işlemleri dün tamamlandı.
Oy sayımı tamamlanan Zaporojye’de halkın yüzde 93.11’i, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde yüzde 98.2’si, Herson bölgesinde yüzde 87.05’i, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde yüzde 99.23’ü, Rusya’ya bağlanmaya ‘evet’ dedi.
Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye'de gerçekleştirilen referandumlara ilişkin yaşanan gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:33 28.09.2022
Zaporojye idaresi: Artık Ukrayna’nın parçası değiliz, Rusya’ya geri dönüyoruz
Ukrayna’da büyük kısmı Rus ordusunun denetiminde bulunan Zaporojye bölgesinin askeri-sivil idaresinin konsey üyesi Vladimir Rogov, bölgede düzenlenen referandumun ardından ‘Zaporojye’nin artık Ukrayna’nın parçası olmadığını’ belirterek, "Bu karar nihai ve geri döndürülemezdir. Evimize, Rusya’ya geri dönüyoruz” ifadelerini kullandı.
Oy sayımının tamamlandığı referandum sonuçlarına göre Zaporojye’deki yerel halkın yüzde 93.1’i Rusya’ya bağlanmaya ‘evet’ dedi.
Zaporojye bölgesinin yüzde 73’ü Rus ordusunun denetiminde, ancak bölgenin idari merkezi olan Zaporojye kenti Kiev güçlerinin kontrolünde bulunuyor. Bununla beraber Rogov, yakında bölgenin tamamının bağımsızlığını ilan etmeyi planladığını kaydetti.
Donbass, Herson ve Zaporojye’de yerel halka Rusya’ya bağlanmayı isteyip istemedikleri sorusunun yöneltildiği referandum süreci dün tamamlandı. Her üç bölgede de yerel halkların tamamına yakını oylarını Rusya’ya bağlanmaktan yana kullanmış durumda.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin referandum sürecinin başında söz konusu bölgelerin kararını destekleyeceklerini söylemişti.
Referandumlar sonucunda Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyeti ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanma taleplerinin Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin 4 Ekim’deki olağan toplantısında ele alınması bekleniyor. Federasyon Konseyi’nin referandum sonuçlarıyla ilişkili olarak olağanüstü toplanmayacağı açıklandı.
10:28 28.09.2022
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09:55 28.09.2022
Kanada Başbakanı: Ukrayna'nın doğusundaki referandumları tanımıyoruz, Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceğiz
Kanada Başbakanı Trudeau, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass, Herson ve Zaporojye bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için yapılan referandumları tanımadıklarını açıkladı.
Trudeau, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'da yasa dışı işgal edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde düzenlediği sözde referandumların kesinlikle hiçbir meşruiyeti yok" ifadelerini kullandı.
Trudeau, açıklamada şunları kaydetti: "Seçmenlerin güç kullanarak sindirildiğine dair çok sayıda rapor var ve bu referandumlar, Putin'in haritayı istediği gibi yeniden çizebileceği fikriyle motive edilen bu referandumlar, uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Kanada, bu sahte referandumların sonuçlarını ve Rusya'nın Ukrayna topraklarını yasa dışı ilhak etme girişimini tanımıyor ve asla tanımayacak."
Ülkesinin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini yineleyen Trudeau, "Sorunu daha fazla tırmanışa yönelten gelişmeye yanıt olarak, bu son girişimde suç ortaklığı yapan ve Ukrayna genelinde devam eden anlamsız kanın sorumluluğunu paylaşan kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz" dedi.
09:11 28.09.2022
İsrail, Donbass, Herson ve Zaporojye'deki referandumları tanımayacak
İsrail, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğunu öne sürerek, Donbass, Herson ve Zaporojye'de yapılan referandumları tanımayacağını duyurdu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki referandumların tanınmayacağı belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğu savunuldu.
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