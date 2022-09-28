CANLI | Zaporojye idaresi: Artık Ukrayna’nın parçası değiliz, Rusya’ya geri dönüyoruz

Kanada Başbakanı: Ukrayna'nın doğusundaki referandumları tanımıyoruz, Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceğiz

Kanada Başbakanı Trudeau, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass, Herson ve Zaporojye bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için yapılan referandumları tanımadıklarını açıkladı.

Trudeau, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'da yasa dışı işgal edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde düzenlediği sözde referandumların kesinlikle hiçbir meşruiyeti yok" ifadelerini kullandı.

Trudeau, açıklamada şunları kaydetti: "Seçmenlerin güç kullanarak sindirildiğine dair çok sayıda rapor var ve bu referandumlar, Putin'in haritayı istediği gibi yeniden çizebileceği fikriyle motive edilen bu referandumlar, uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Kanada, bu sahte referandumların sonuçlarını ve Rusya'nın Ukrayna topraklarını yasa dışı ilhak etme girişimini tanımıyor ve asla tanımayacak."

Ülkesinin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini yineleyen Trudeau, "Sorunu daha fazla tırmanışa yönelten gelişmeye yanıt olarak, bu son girişimde suç ortaklığı yapan ve Ukrayna genelinde devam eden anlamsız kanın sorumluluğunu paylaşan kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz" dedi.