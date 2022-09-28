Brezilyalı futbolcu Richarlison'a ırkçı saldırı: Sahaya muz fırlatıldı
14:41 28.09.2022 (güncellendi: 14:45 28.09.2022)
© Twitter / Richarlison Andradefutbolcu Richarlison
© Twitter / Richarlison Andrade
Brezilyalı futbolcu Richarlison'a maçta ırkçı saldırıda bulunuldu.
Fransa'nın başkenti Paris'te Tunus ile oynanan dostluk maçı sırasında Brezilyalı yıldız futbolcu Richarlison Andrade'ye ırkçı saldırıda bulunuldu.
Parc des Princes Stadı'nda oynanan ve Brezilya'nın 5-1 kazandığı karşılaşmada Richarlison, takımının ikinci golünü attıktan sonra kutlama yaparken kendisine tribünlerden muz atıldı.
Parc des Princes Stadı'nda oynanan ve Brezilya'nın 5-1 kazandığı karşılaşmada Richarlison, takımının ikinci golünü attıktan sonra kutlama yaparken kendisine tribünlerden muz atıldı.
Após o segundo gol do Brasil, uma banana foi arremessada em direção a Richarlison. A CBF reforça seu posicionamento contra a discriminação e repudia veementemente mais um episódio de racismo no futebol.— CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 27, 2022
📷: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/hcUqBjFxrz
Maçın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaşananları eleştiren Richarlison, "Boş ve her zaman söylenen sözlerle tepki verilmeye devam ettikçe ve gerçek ceza verilmedikçe, bu olaylar her gün her yerde yaşanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Richarlison'a destek veren Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla yaşananları kınadı.