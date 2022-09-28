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Brezilyalı futbolcu Richarlison'a ırkçı saldırı: Sahaya muz fırlatıldı
Brezilyalı futbolcu Richarlison'a ırkçı saldırı: Sahaya muz fırlatıldı
Brezilyalı futbolcu Richarlison'a maçta ırkçı saldırıda bulunuldu. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T14:41+0300
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muz
spor
irkçı saldırı
futbol
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Fransa'nın başkenti Paris'te Tunus ile oynanan dostluk maçı sırasında Brezilyalı yıldız futbolcu Richarlison Andrade'ye ırkçı saldırıda bulunuldu.Parc des Princes Stadı'nda oynanan ve Brezilya'nın 5-1 kazandığı karşılaşmada Richarlison, takımının ikinci golünü attıktan sonra kutlama yaparken kendisine tribünlerden muz atıldı.Maçın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaşananları eleştiren Richarlison, "Boş ve her zaman söylenen sözlerle tepki verilmeye devam ettikçe ve gerçek ceza verilmedikçe, bu olaylar her gün her yerde yaşanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.Richarlison'a destek veren Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla yaşananları kınadı.
https://sputniknews.com.tr/20220330/misir-salaha-irkcilik-yapildigi-iddiasiyla-fifaya-basvurdu-1055171287.html
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muz, irkçı saldırı, futbol, brezilya
muz, irkçı saldırı, futbol, brezilya

Brezilyalı futbolcu Richarlison'a ırkçı saldırı: Sahaya muz fırlatıldı

14:41 28.09.2022 (güncellendi: 14:45 28.09.2022)
© Twitter / Richarlison Andradefutbolcu Richarlison
futbolcu Richarlison - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© Twitter / Richarlison Andrade
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Brezilyalı futbolcu Richarlison'a maçta ırkçı saldırıda bulunuldu.
Fransa'nın başkenti Paris'te Tunus ile oynanan dostluk maçı sırasında Brezilyalı yıldız futbolcu Richarlison Andrade'ye ırkçı saldırıda bulunuldu.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan ve Brezilya'nın 5-1 kazandığı karşılaşmada Richarlison, takımının ikinci golünü attıktan sonra kutlama yaparken kendisine tribünlerden muz atıldı.
Maçın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaşananları eleştiren Richarlison, "Boş ve her zaman söylenen sözlerle tepki verilmeye devam ettikçe ve gerçek ceza verilmedikçe, bu olaylar her gün her yerde yaşanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Richarlison'a destek veren Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla yaşananları kınadı.
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