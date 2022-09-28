https://sputniknews.com.tr/20220928/brezilyali-futbolcu-richarlisona-irkci-saldiri-sahaya-muz-firlatildi-1061716432.html

Brezilyalı futbolcu Richarlison'a ırkçı saldırı: Sahaya muz fırlatıldı

Brezilyalı futbolcu Richarlison'a ırkçı saldırı: Sahaya muz fırlatıldı

Brezilyalı futbolcu Richarlison'a maçta ırkçı saldırıda bulunuldu. 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T14:41+0300

2022-09-28T14:41+0300

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muz

spor

irkçı saldırı

futbol

brezilya

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Fransa'nın başkenti Paris'te Tunus ile oynanan dostluk maçı sırasında Brezilyalı yıldız futbolcu Richarlison Andrade'ye ırkçı saldırıda bulunuldu.Parc des Princes Stadı'nda oynanan ve Brezilya'nın 5-1 kazandığı karşılaşmada Richarlison, takımının ikinci golünü attıktan sonra kutlama yaparken kendisine tribünlerden muz atıldı.Maçın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaşananları eleştiren Richarlison, "Boş ve her zaman söylenen sözlerle tepki verilmeye devam ettikçe ve gerçek ceza verilmedikçe, bu olaylar her gün her yerde yaşanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.Richarlison'a destek veren Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla yaşananları kınadı.

https://sputniknews.com.tr/20220330/misir-salaha-irkcilik-yapildigi-iddiasiyla-fifaya-basvurdu-1055171287.html

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