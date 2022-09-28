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Bireysel Silahsızlanma Günü'nde Maçka Parkı'nda 'Sessiz ayakkabıların yürüyüşü' etkinliği yapıldı
Bireysel Silahsızlanma Günü'nde Maçka Parkı'nda 'Sessiz ayakkabıların yürüyüşü' etkinliği yapıldı
Bireysel Silahsızlanma Günü'nde Maçka Demokrasi Parkı'nda 'Sessiz ayakkabıların yürüyüşü' adlı etkinlik düzenlendi. Umut Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte bir... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T20:06+0300
2022-09-28T20:06+0300
türkiye
silahsızlanma
bireysel silahlanma
maçka parkı
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Umut Vakfı 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nde, Maçka Demokrasi Parkı’nda ‘Sessiz ayakkabıların yürüyüşü’ adlı bir etkinlik gerçekleştirdi.Etkinlikte Türkiye’nin dört bir yanında silahla vurularak hayatını kaybedenlerin anneleri, babaları, kardeşleri ve yakınları bir araya geldi. Aileler etkinlikte birbirlerine destek oldu kendi yaşadıkları olayları anlattı.Birçok aile yakınlarının ölümüne sebep olan kişilerin ceza almadığını bir an önce cezalandırılmaları gerektiğini belirtti. Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özben Önal da etkinlikte aileler ile bir araya gelerek acılarını paylaştı. Etkinlikte hayatını kaybedenlerin yakınları sırayla kürsüye gelerek konuşmalarını yaptı.Konuşmaların ardından pandomim gösterisi gerçekleşti. Etkinlik ailelerin, yakınlarının ayakkabılarını yan yana koyarak silahsızlandırma çağrısı yapmasıyla sona erdi.
türkiye
maçka parkı
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silahsızlanma, bireysel silahlanma, maçka parkı
silahsızlanma, bireysel silahlanma, maçka parkı

Bireysel Silahsızlanma Günü'nde Maçka Parkı'nda 'Sessiz ayakkabıların yürüyüşü' etkinliği yapıldı

20:06 28.09.2022
© DHASessiz Ayakkabıların Yürüyüşü
Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© DHA
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Bireysel Silahsızlanma Günü'nde Maçka Demokrasi Parkı'nda 'Sessiz ayakkabıların yürüyüşü' adlı etkinlik düzenlendi. Umut Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte bir araya gelen Türkiye’nin farklı illerinde silahla hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınlarının ayakkabılarını yan yana koyarak silahsızlanma çağrısı yaptı.
Umut Vakfı 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nde, Maçka Demokrasi Parkı’nda ‘Sessiz ayakkabıların yürüyüşü’ adlı bir etkinlik gerçekleştirdi.
Etkinlikte Türkiye’nin dört bir yanında silahla vurularak hayatını kaybedenlerin anneleri, babaları, kardeşleri ve yakınları bir araya geldi. Aileler etkinlikte birbirlerine destek oldu kendi yaşadıkları olayları anlattı.
Birçok aile yakınlarının ölümüne sebep olan kişilerin ceza almadığını bir an önce cezalandırılmaları gerektiğini belirtti. Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özben Önal da etkinlikte aileler ile bir araya gelerek acılarını paylaştı. Etkinlikte hayatını kaybedenlerin yakınları sırayla kürsüye gelerek konuşmalarını yaptı.
Konuşmaların ardından pandomim gösterisi gerçekleşti. Etkinlik ailelerin, yakınlarının ayakkabılarını yan yana koyarak silahsızlandırma çağrısı yapmasıyla sona erdi.
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