https://sputniknews.com.tr/20220928/bireysel-silahsizlanma-gununde-macka-parkinda-sessiz-ayakkabilarin-yuruyusu-etkinligi-yapildi-1061731571.html

Bireysel Silahsızlanma Günü'nde Maçka Parkı'nda 'Sessiz ayakkabıların yürüyüşü' etkinliği yapıldı

Bireysel Silahsızlanma Günü'nde Maçka Parkı'nda 'Sessiz ayakkabıların yürüyüşü' etkinliği yapıldı

Bireysel Silahsızlanma Günü'nde Maçka Demokrasi Parkı'nda 'Sessiz ayakkabıların yürüyüşü' adlı etkinlik düzenlendi. Umut Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte bir... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T20:06+0300

2022-09-28T20:06+0300

2022-09-28T20:06+0300

türkiye

silahsızlanma

bireysel silahlanma

maçka parkı

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Umut Vakfı 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nde, Maçka Demokrasi Parkı’nda ‘Sessiz ayakkabıların yürüyüşü’ adlı bir etkinlik gerçekleştirdi.Etkinlikte Türkiye’nin dört bir yanında silahla vurularak hayatını kaybedenlerin anneleri, babaları, kardeşleri ve yakınları bir araya geldi. Aileler etkinlikte birbirlerine destek oldu kendi yaşadıkları olayları anlattı.Birçok aile yakınlarının ölümüne sebep olan kişilerin ceza almadığını bir an önce cezalandırılmaları gerektiğini belirtti. Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özben Önal da etkinlikte aileler ile bir araya gelerek acılarını paylaştı. Etkinlikte hayatını kaybedenlerin yakınları sırayla kürsüye gelerek konuşmalarını yaptı.Konuşmaların ardından pandomim gösterisi gerçekleşti. Etkinlik ailelerin, yakınlarının ayakkabılarını yan yana koyarak silahsızlandırma çağrısı yapmasıyla sona erdi.

türkiye

maçka parkı

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silahsızlanma, bireysel silahlanma, maçka parkı