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https://sputniknews.com.tr/20220928/biden-2023-mali-yilinda-multeci-kabul-sinirini-degistirmedi-1061697366.html
Biden 2023 mali yılında mülteci kabul sınırını değiştirmedi
Biden 2023 mali yılında mülteci kabul sınırını değiştirmedi
ABD Başkanı Biden, 2023 mali yılı için mülteci kabul sayısını geçen yıl ile aynı tutarak 125 bin olarak belirledi. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T02:47+0300
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dünya
joe biden
abd
mülteci
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ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği mektupta 1 Ekim'de başlayacak 2023 mali yılı için mülteci sınırını bildirdi.Mektupta Biden, bu sınırı geçen yıl ile aynı tutarak 125 bin olarak belirledi.Biden yönetimi geçen yıl mülteci kabul sınırını arttırsa da son 1 yılda ABD'ye kabul edilen mülteci sayısı 20 bin olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220924/biden-dostlugumuz-eskilere-dayaniyor-dedigi-kadini-isaret-etti-o-12-ben-30-yasindaydim-neyse-1061581955.html
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joe biden, abd, mülteci, sınır
joe biden, abd, mülteci, sınır

Biden 2023 mali yılında mülteci kabul sınırını değiştirmedi

02:47 28.09.2022
© AP Photo / Evan VucciJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Biden, 2023 mali yılı için mülteci kabul sayısını geçen yıl ile aynı tutarak 125 bin olarak belirledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği mektupta 1 Ekim'de başlayacak 2023 mali yılı için mülteci sınırını bildirdi.
Mektupta Biden, bu sınırı geçen yıl ile aynı tutarak 125 bin olarak belirledi.
Biden yönetimi geçen yıl mülteci kabul sınırını arttırsa da son 1 yılda ABD'ye kabul edilen mülteci sayısı 20 bin olmuştu.
ABD Başkanı Joe Biden, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
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