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https://sputniknews.com.tr/20220928/besiktas-fenerbahce-derbisinin-hakemi-belli-oldu--1061718691.html
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak derbi maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T15:32+0300
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spor
beşiktaş
fenerbahçe
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Süper Lig’in 8’inci haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu.TFF’den yapılan açıklamada, haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şu şekilde:14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Zorbay Küçük17.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ümit Öztürk17.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir: Arda Kardeşler20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Halil Umut Meler14.30 Sivasspor - Hatayspor: Erkan Özdamar14.30 Alanyaspor - Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu17.00 Konyaspor - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
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beşiktaş, fenerbahçe
beşiktaş, fenerbahçe

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

15:32 28.09.2022
© AAFIFA kokartlı hakem
FIFA kokartlı hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak derbi maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Süper Lig’in 8’inci haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
TFF’den yapılan açıklamada, haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şu şekilde:
14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

17.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

17.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir: Arda Kardeşler

20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Halil Umut Meler
14.30 Sivasspor - Hatayspor: Erkan Özdamar

14.30 Alanyaspor - Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Konyaspor - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
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