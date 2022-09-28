https://sputniknews.com.tr/20220928/besiktas-fenerbahce-derbisinin-hakemi-belli-oldu--1061718691.html
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak derbi maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T15:32+0300
2022-09-28T15:32+0300
2022-09-28T15:32+0300
spor
beşiktaş
fenerbahçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054742094_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d7b37bcfa7da3fc8acbca49fc4359c09.jpg
Süper Lig’in 8’inci haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu.TFF’den yapılan açıklamada, haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şu şekilde:14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Zorbay Küçük17.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ümit Öztürk17.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir: Arda Kardeşler20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Halil Umut Meler14.30 Sivasspor - Hatayspor: Erkan Özdamar14.30 Alanyaspor - Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu17.00 Konyaspor - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054742094_87:0:735:486_1920x0_80_0_0_b640063d3b2177b1a837582cea80aa8a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, fenerbahçe
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak derbi maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Süper Lig’in 8’inci haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
TFF’den yapılan açıklamada, haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şu şekilde:
14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
17.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ümit Öztürk
17.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir: Arda Kardeşler
20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Halil Umut Meler
14.30 Sivasspor - Hatayspor: Erkan Özdamar
14.30 Alanyaspor - Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Konyaspor - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan