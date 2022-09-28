https://sputniknews.com.tr/20220928/besiktas-fenerbahce-derbisinin-hakemi-belli-oldu--1061718691.html

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak derbi maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T15:32+0300

2022-09-28T15:32+0300

2022-09-28T15:32+0300

spor

beşiktaş

fenerbahçe

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Süper Lig’in 8’inci haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu.TFF’den yapılan açıklamada, haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şu şekilde:14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Zorbay Küçük17.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ümit Öztürk17.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir: Arda Kardeşler20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Halil Umut Meler14.30 Sivasspor - Hatayspor: Erkan Özdamar14.30 Alanyaspor - Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu17.00 Konyaspor - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

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