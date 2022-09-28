https://sputniknews.com.tr/20220928/batman-valiligine-girmeye-calisirken-yakalanan-supheli-gozaltina-alindi-1061700810.html
Batman Valiliği'ne girmeye çalışırken yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Batman Valiliği'ne girmeye çalışırken yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Batman Valiliği yerleşkesine parmaklıklardan atlayarak girmeye çalışan kişi, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T10:14+0300
2022-09-28T10:14+0300
2022-09-28T10:15+0300
türkiye
batman valiliği
gözaltı
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Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, saat 00.10 sıralarında V.Y. isimli kişinin parmaklıklardan atlayarak, Valilik yerleşkesine girme teşebbüsünde bulunduğu belirtildi. Şahsın, yerleşkede görevli polisler tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan incelemede şahsın uyuşturucu kullanma ve hırsızlık kaydının bulunduğu, olayın terör amaçlı olmadığı, madde bağımlısı bir şahsın münferit bir hareketi olduğu belirlenmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir” denildi.
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batman valiliği, gözaltı
Batman Valiliği'ne girmeye çalışırken yakalanan şüpheli gözaltına alındı
10:14 28.09.2022 (güncellendi: 10:15 28.09.2022) Abone ol
Batman Valiliği yerleşkesine parmaklıklardan atlayarak girmeye çalışan kişi, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, olayın terörle bağlantısının olmadığı belirtildi.
Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, saat 00.10 sıralarında V.Y. isimli kişinin parmaklıklardan atlayarak, Valilik yerleşkesine girme teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.
Şahsın, yerleşkede görevli polisler tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, “Yapılan incelemede şahsın uyuşturucu kullanma ve hırsızlık kaydının bulunduğu, olayın terör amaçlı olmadığı, madde bağımlısı bir şahsın münferit bir hareketi olduğu belirlenmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir” denildi.