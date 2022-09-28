https://sputniknews.com.tr/20220928/batman-valiligine-girmeye-calisirken-yakalanan-supheli-gozaltina-alindi-1061700810.html

Batman Valiliği'ne girmeye çalışırken yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Batman Valiliği'ne girmeye çalışırken yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Batman Valiliği yerleşkesine parmaklıklardan atlayarak girmeye çalışan kişi, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T10:14+0300

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türkiye

batman valiliği

gözaltı

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​Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, saat 00.10 sıralarında V.Y. isimli kişinin parmaklıklardan atlayarak, Valilik yerleşkesine girme teşebbüsünde bulunduğu belirtildi. Şahsın, yerleşkede görevli polisler tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan incelemede şahsın uyuşturucu kullanma ve hırsızlık kaydının bulunduğu, olayın terör amaçlı olmadığı, madde bağımlısı bir şahsın münferit bir hareketi olduğu belirlenmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir” denildi.

türkiye

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Sputnik Türkiye

batman valiliği, gözaltı