https://sputniknews.com.tr/20220928/bahceli-teror-orgutlerine-ve-teroristlere-guzellemeler-yapan-maglup-ve-mahkum-edileceklerdir-1061715890.html

Bahçeli: Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapanlar, mağlup ve mahkum edileceklerdir

Bahçeli: Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapanlar, mağlup ve mahkum edileceklerdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan, bununla da yetinmeyip canileri... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T14:30+0300

2022-09-28T14:30+0300

2022-09-28T14:40+0300

politika

devlet bahçeli

mersin

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Mersin'deki saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.Paylaşımında, "Mersin Mezitli Polisevi’ne 26 Eylül 2022 gecesi, sözde gazeteci olarak lanse edilen bir teröristin hain saldırısı neticesinde, son kurşununa kadar mücadele eden Polis Memurumuz Sedat Gezer şehit düşerken, bir polisimizle birlikte bir sivil vatandaşımız da yaralanmıştır." ifadelerini kullanan Bahçeli şunları kaydetti:"Aziz şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailesine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavi altında bulunan yaralılarımıza şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun diyorum.Türkiye terörün tasallutundan mutlaka kurtulacak, teröristler, arkalarındaki sinsi ve namert destekçileri hak ettikleri bedeli eninde sonunda ödeyeceklerdir. Türk milleti hıyanet ve melanetin karşısında tek yürektir. Dökülen her şehit kanının hesabı damla damla sorulacaktır.Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan, bununla da yetinmeyip canileri aklamaya ve arkalamaya çalışan kim ya da kimler varsa kaybedecek, mağlup ve mahkum edileceklerdir. Nitekim Türk milletinin kararı ve gayesi budur."

mersin

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