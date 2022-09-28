https://sputniknews.com.tr/20220928/bagdatta-hukumet-yol-ve-kopruleri-kapatti--1061697827.html
Bağdat’ta hükümet yol ve köprüleri kapattı
Bağdat’ta hükümet yol ve köprüleri kapattı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta meclis oturumu öncesi birçok ana yol ve köprü trafiğe kapatıldı. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T04:30+0300
2022-09-28T04:30+0300
2022-09-28T07:28+0300
dünya
bağdat
hükümet
yol
köprü
sadr
mukteda es-sadr
sadr hareketi
kapatma
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Bağdat’ta Sadr Hareketi’ne bağlı kişiler, düzenlenmesi beklenen meclis oturumu öncesi sokağa çıkmaya başladı. Güvenlik güçleri bunun üzerine Yeşil Bölge’ye çıkan tüm yol ve köprüleri tanklarla trafiğe kapattı.Meclis 2 ayın ardından toplanarak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin istifasını değerlendirecek ve Meclis Birinci Başkan Yardımcısını seçecek.
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MIA „Rosiya Segodnya“
bağdat, hükümet, yol, köprü, sadr, mukteda es-sadr, sadr hareketi, kapatma
bağdat, hükümet, yol, köprü, sadr, mukteda es-sadr, sadr hareketi, kapatma
Bağdat’ta hükümet yol ve köprüleri kapattı
04:30 28.09.2022 (güncellendi: 07:28 28.09.2022) Abone ol
Irak’ın başkenti Bağdat’ta meclis oturumu öncesi birçok ana yol ve köprü trafiğe kapatıldı.
Bağdat’ta Sadr Hareketi’ne bağlı kişiler, düzenlenmesi beklenen meclis oturumu öncesi sokağa çıkmaya başladı.
Güvenlik güçleri bunun üzerine Yeşil Bölge’ye çıkan tüm yol ve köprüleri tanklarla trafiğe kapattı.
Meclis 2 ayın ardından toplanarak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin istifasını değerlendirecek ve Meclis Birinci Başkan Yardımcısını seçecek.