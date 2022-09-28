https://sputniknews.com.tr/20220928/aymden-8-siyasi-partinin-mali-denetimine-iliskin-karar-1061704305.html
AYM'den 8 siyasi partinin mali denetimine ilişkin karar
AYM'den 8 siyasi partinin mali denetimine ilişkin karar
Anayasa Mahkemesi'nin 8 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 2019 yılına ait hesapların kanuna uygun olduğuna karar... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T12:00+0300
2022-09-28T12:00+0300
2022-09-28T12:02+0300
resmi gazete
politika
parti
denetim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061704162_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7b7dd358c663b1d7f2efbbebb7bdd289.jpg
Anayasa Mahkemesi (AYM), Kürdistan Özgürlük Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi, İşçi Demokrasisi Partisi, Ulusal Parti, Sosyalist Emekçiler Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Liberal Demokrat Parti ve Kadın Partisi'nin mali denetimlerini tamamladı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre, söz konusu partilerin 2019'a ait mali denetimleri yapıldı.Yüksek Mahkemece, bu partilerin kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220928/resmi-gazetede-yayimlandi-tapuda-yeni-donem-1061698077.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061704162_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_367c144168d8dc76f3efb7dde123ffae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
resmi gazete, parti, denetim
resmi gazete, parti, denetim
AYM'den 8 siyasi partinin mali denetimine ilişkin karar
12:00 28.09.2022 (güncellendi: 12:02 28.09.2022) Abone ol
Anayasa Mahkemesi'nin 8 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 2019 yılına ait hesapların kanuna uygun olduğuna karar verildi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Kürdistan Özgürlük Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi, İşçi Demokrasisi Partisi, Ulusal Parti, Sosyalist Emekçiler Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Liberal Demokrat Parti ve Kadın Partisi'nin mali denetimlerini tamamladı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre, söz konusu partilerin 2019'a ait mali denetimleri yapıldı.
Yüksek Mahkemece, bu partilerin kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.