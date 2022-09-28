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https://sputniknews.com.tr/20220928/aymden-8-siyasi-partinin-mali-denetimine-iliskin-karar-1061704305.html
AYM'den 8 siyasi partinin mali denetimine ilişkin karar
AYM'den 8 siyasi partinin mali denetimine ilişkin karar
Anayasa Mahkemesi'nin 8 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 2019 yılına ait hesapların kanuna uygun olduğuna karar... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T12:00+0300
2022-09-28T12:02+0300
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Kürdistan Özgürlük Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi, İşçi Demokrasisi Partisi, Ulusal Parti, Sosyalist Emekçiler Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Liberal Demokrat Parti ve Kadın Partisi'nin mali denetimlerini tamamladı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre, söz konusu partilerin 2019'a ait mali denetimleri yapıldı.Yüksek Mahkemece, bu partilerin kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.
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resmi gazete, parti, denetim
resmi gazete, parti, denetim

AYM'den 8 siyasi partinin mali denetimine ilişkin karar

12:00 28.09.2022 (güncellendi: 12:02 28.09.2022)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AA
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Anayasa Mahkemesi'nin 8 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 2019 yılına ait hesapların kanuna uygun olduğuna karar verildi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Kürdistan Özgürlük Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi, İşçi Demokrasisi Partisi, Ulusal Parti, Sosyalist Emekçiler Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Liberal Demokrat Parti ve Kadın Partisi'nin mali denetimlerini tamamladı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre, söz konusu partilerin 2019'a ait mali denetimleri yapıldı.
Yüksek Mahkemece, bu partilerin kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
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