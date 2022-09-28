https://sputniknews.com.tr/20220928/avrupada-dogalgaz-fiyati-yuzde-134-artti-1061702636.html

Avrupa'da doğalgaz fiyatı yüzde 13.4 arttı

Avrupa'da doğalgaz fiyatı yüzde 13.4 arttı

Kuzey Akım boru hatlarındaki sabotajların ardından Avrupa'da ekim vadeli doğalgazın megavatsaat fiyatı yüzde 13.4 arttı. 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T11:12+0300

2022-09-28T11:12+0300

2022-09-28T11:12+0300

avrupa'da enerji krizi

avrupa

doğalgaz

fiyat

kuzey akım-1

kuzey akım-2

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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı, 27 Eylül Salı günü 186.09 euro'dan kapandı.Doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün güne 207 euro'dan başladı ve 10.20 itibarıyla 211 euro'dan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı yüzde 13.4 artış gösterdi.Fiyat artışında, dün Baltık Denizi'nde Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 boru hatlarındaki sabotaj faaliyetleri etkili oldu.Avrupa Birliği (AB), boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20220928/ab-kuzey-akim-boru-hatlarindaki-gaz-sizintilari-kasitli-eylem-sonucu-1061701164.html

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avrupa, doğalgaz, fiyat, kuzey akım-1, kuzey akım-2