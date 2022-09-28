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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220928/avrupada-dogalgaz-fiyati-yuzde-134-artti-1061702636.html
Avrupa'da doğalgaz fiyatı yüzde 13.4 arttı
Avrupa'da doğalgaz fiyatı yüzde 13.4 arttı
Kuzey Akım boru hatlarındaki sabotajların ardından Avrupa'da ekim vadeli doğalgazın megavatsaat fiyatı yüzde 13.4 arttı. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T11:12+0300
2022-09-28T11:12+0300
avrupa'da enerji krizi
avrupa
doğalgaz
fiyat
kuzey akım-1
kuzey akım-2
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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı, 27 Eylül Salı günü 186.09 euro'dan kapandı.Doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün güne 207 euro'dan başladı ve 10.20 itibarıyla 211 euro'dan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı yüzde 13.4 artış gösterdi.Fiyat artışında, dün Baltık Denizi'nde Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 boru hatlarındaki sabotaj faaliyetleri etkili oldu.Avrupa Birliği (AB), boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20220928/ab-kuzey-akim-boru-hatlarindaki-gaz-sizintilari-kasitli-eylem-sonucu-1061701164.html
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avrupa, doğalgaz, fiyat, kuzey akım-1, kuzey akım-2
avrupa, doğalgaz, fiyat, kuzey akım-1, kuzey akım-2

Avrupa'da doğalgaz fiyatı yüzde 13.4 arttı

11:12 28.09.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDERDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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Kuzey Akım boru hatlarındaki sabotajların ardından Avrupa'da ekim vadeli doğalgazın megavatsaat fiyatı yüzde 13.4 arttı.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı, 27 Eylül Salı günü 186.09 euro'dan kapandı.
Doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün güne 207 euro'dan başladı ve 10.20 itibarıyla 211 euro'dan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı yüzde 13.4 artış gösterdi.
Fiyat artışında, dün Baltık Denizi'nde Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 boru hatlarındaki sabotaj faaliyetleri etkili oldu.
Avrupa Birliği (AB), boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını duyurdu.
Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
Avrupa'da enerji krizi
AB: Kuzey Akım boru hatlarındaki gaz sızıntıları kasıtlı eylem sonucu
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