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Antalya'da darbedilip yola bırakılan gencin üzerinden ticari taksi geçti
Antalya'da darbedilip yola bırakılan gencin üzerinden ticari taksi geçti
Antalya’da kimliği belirsiz kişilerce yol ortasında darbedilip yere yığılan Çağrı Aktaş, üzerinden ticari taksi geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T13:23+0300
2022-09-28T13:38+0300
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antalya
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taksi
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Kaza, 03.10 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol ortasında kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından darp edilen Çağrı Aktaş (30) bulunduğu yere yığılıp kaldı. Darbeden kişilerin genci yaya geçidinde yarı baygın halde bırakıp olay yerinden ayrılmasından kısa bir süre sonra H.Ü. idaresindeki ticari taksi gencin üzerinden geçti.Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, Aktaş’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı."SEN HİÇ MERAK ETME"Olayı gören Ömer B., "Geçerken arkadaşın baygın olduğunu gördüm. Sanırım iki kişi arabadan inip dövmüşler ve baygın halde bırakmışlar. Araba da üzerinden geçmiş" dedi.Başka bir görgü tanığı Gülseren G. ise, "Araçtan inip dövüyorlardı. Yere düşüp bayıldı kaldı. Onun bayıldığını görünce diğerleri gitti. Karanlıktı ve yerde yatıyordu, taksicinin onu görme ihtimali sıfırdı" diye konuştu.Gülseren G., üzgün görünen taksi şoförünü de, "Sen hiç merak etme, kameralardan genci darp eden o iki araç çıkacak. Bizim burada her yer kamera" sözleriyle teselli etmeye çalıştı.
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antalya, darp, taksi
antalya, darp, taksi

Antalya'da darbedilip yola bırakılan gencin üzerinden ticari taksi geçti

13:23 28.09.2022 (güncellendi: 13:38 28.09.2022)
© İHA / GENCİN DARP EDİLME VE TİCARİ TAKSİNİN ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI. (MAHMUT KAYACAN/ANTALYA-İHA)
GENCİN DARP EDİLME VE TİCARİ TAKSİNİN ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI. (MAHMUT KAYACAN/ANTALYA-İHA) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© İHA /
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Antalya’da kimliği belirsiz kişilerce yol ortasında darbedilip yere yığılan Çağrı Aktaş, üzerinden ticari taksi geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, 03.10 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol ortasında kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından darp edilen Çağrı Aktaş (30) bulunduğu yere yığılıp kaldı. Darbeden kişilerin genci yaya geçidinde yarı baygın halde bırakıp olay yerinden ayrılmasından kısa bir süre sonra H.Ü. idaresindeki ticari taksi gencin üzerinden geçti.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, Aktaş’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"SEN HİÇ MERAK ETME"

Olayı gören Ömer B., "Geçerken arkadaşın baygın olduğunu gördüm. Sanırım iki kişi arabadan inip dövmüşler ve baygın halde bırakmışlar. Araba da üzerinden geçmiş" dedi.
Başka bir görgü tanığı Gülseren G. ise, "Araçtan inip dövüyorlardı. Yere düşüp bayıldı kaldı. Onun bayıldığını görünce diğerleri gitti. Karanlıktı ve yerde yatıyordu, taksicinin onu görme ihtimali sıfırdı" diye konuştu.
Gülseren G., üzgün görünen taksi şoförünü de, "Sen hiç merak etme, kameralardan genci darp eden o iki araç çıkacak. Bizim burada her yer kamera" sözleriyle teselli etmeye çalıştı.
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