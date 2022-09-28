https://sputniknews.com.tr/20220928/almanyada-konut-krizi-buyuyor-1061736138.html

Almanya’da konut krizi büyüyor

Almanya’da konut krizi büyüyor

Alman IG BAU (Bauen-Agrar-Umwelt = İnşaat-Tarım-Çevre) sendikası, ülkede uygun fiyatlı konut açığının giderek arttığını belirterek, açığın bu yıl sonunda 700... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T22:22+0300

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dünya

almanya

konut

kriz

robert feiger

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IG BAU Başkanı Robert Feiger, düzenlediği basın toplantısında, Almanya’da bu yıl sosyal konut açığında yüksek göçle birlikte yeni bir zirve görüleceğini belirtti.Feiger, Alman hükümetinin sosyal ve uygun fiyatlı konut inşaatına katkıda bulunmasını talep ederek, hükümetin 100 bini sosyal konut olmak üzere yılda 400 bin konut inşa etme hedefine bağlı kalmasını istedi.Feiger, “Piyasadaki daha uygun fiyatlı daire kiraları, kiraları aşağı çekiyor ve artan konut inşaatı da ekonomiyi destekliyor. Çifte kazanç” diye konuştu.Almanya’da konut açığının bu yıl sonunda zirve yapacağını belirten Feiger, söz konusu açığın yıl sonunda 700 binin üzerine çıkacağını hatırlattı.Pestel Araştırma Enstitüsü hesaplamalarına göre, Almanya'da 13 milyon insan yoksulluk riski altında. Bunun yaklaşık 3.6 milyonu yaşlı insanlardan oluşuyor ve kiradaki keskin artışlar bu kesimi daha çok etkiliyor.Öte yandan yüksek enerji fiyatları ve kira artışları nedeniyle, halkın yarısının kirada oturduğu Almanya’da büyük şehirlerde yaşayan ailelerin konut ve ısınma için yaptıkları harcamalar aylık gelirlerinin yüzde 50’sini geçiyor.Ülkede, zengin ve fakir arasında büyüyen uçurumun konut piyasasında daha da kötüleşmesi ise dikkati çekiyor.

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almanya, konut, kriz, robert feiger