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https://sputniknews.com.tr/20220928/almanyada-konut-krizi-buyuyor-1061736138.html
Almanya’da konut krizi büyüyor
Almanya’da konut krizi büyüyor
Alman IG BAU (Bauen-Agrar-Umwelt = İnşaat-Tarım-Çevre) sendikası, ülkede uygun fiyatlı konut açığının giderek arttığını belirterek, açığın bu yıl sonunda 700... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T22:22+0300
2022-09-28T22:23+0300
dünya
almanya
konut
kriz
robert feiger
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IG BAU Başkanı Robert Feiger, düzenlediği basın toplantısında, Almanya’da bu yıl sosyal konut açığında yüksek göçle birlikte yeni bir zirve görüleceğini belirtti.Feiger, Alman hükümetinin sosyal ve uygun fiyatlı konut inşaatına katkıda bulunmasını talep ederek, hükümetin 100 bini sosyal konut olmak üzere yılda 400 bin konut inşa etme hedefine bağlı kalmasını istedi.Feiger, “Piyasadaki daha uygun fiyatlı daire kiraları, kiraları aşağı çekiyor ve artan konut inşaatı da ekonomiyi destekliyor. Çifte kazanç” diye konuştu.Almanya’da konut açığının bu yıl sonunda zirve yapacağını belirten Feiger, söz konusu açığın yıl sonunda 700 binin üzerine çıkacağını hatırlattı.Pestel Araştırma Enstitüsü hesaplamalarına göre, Almanya'da 13 milyon insan yoksulluk riski altında. Bunun yaklaşık 3.6 milyonu yaşlı insanlardan oluşuyor ve kiradaki keskin artışlar bu kesimi daha çok etkiliyor.Öte yandan yüksek enerji fiyatları ve kira artışları nedeniyle, halkın yarısının kirada oturduğu Almanya’da büyük şehirlerde yaşayan ailelerin konut ve ısınma için yaptıkları harcamalar aylık gelirlerinin yüzde 50’sini geçiyor.Ülkede, zengin ve fakir arasında büyüyen uçurumun konut piyasasında daha da kötüleşmesi ise dikkati çekiyor.
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almanya, konut, kriz, robert feiger
almanya, konut, kriz, robert feiger

Almanya’da konut krizi büyüyor

22:22 28.09.2022 (güncellendi: 22:23 28.09.2022)
© AAAlmanya - bayrak
Almanya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AA
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Alman IG BAU (Bauen-Agrar-Umwelt = İnşaat-Tarım-Çevre) sendikası, ülkede uygun fiyatlı konut açığının giderek arttığını belirterek, açığın bu yıl sonunda 700 binin üzerine çıkacağını duyurdu.
IG BAU Başkanı Robert Feiger, düzenlediği basın toplantısında, Almanya’da bu yıl sosyal konut açığında yüksek göçle birlikte yeni bir zirve görüleceğini belirtti.
Feiger, Alman hükümetinin sosyal ve uygun fiyatlı konut inşaatına katkıda bulunmasını talep ederek, hükümetin 100 bini sosyal konut olmak üzere yılda 400 bin konut inşa etme hedefine bağlı kalmasını istedi.
Feiger, “Piyasadaki daha uygun fiyatlı daire kiraları, kiraları aşağı çekiyor ve artan konut inşaatı da ekonomiyi destekliyor. Çifte kazanç” diye konuştu.
Almanya’da konut açığının bu yıl sonunda zirve yapacağını belirten Feiger, söz konusu açığın yıl sonunda 700 binin üzerine çıkacağını hatırlattı.
Pestel Araştırma Enstitüsü hesaplamalarına göre, Almanya'da 13 milyon insan yoksulluk riski altında. Bunun yaklaşık 3.6 milyonu yaşlı insanlardan oluşuyor ve kiradaki keskin artışlar bu kesimi daha çok etkiliyor.
Öte yandan yüksek enerji fiyatları ve kira artışları nedeniyle, halkın yarısının kirada oturduğu Almanya’da büyük şehirlerde yaşayan ailelerin konut ve ısınma için yaptıkları harcamalar aylık gelirlerinin yüzde 50’sini geçiyor.
Ülkede, zengin ve fakir arasında büyüyen uçurumun konut piyasasında daha da kötüleşmesi ise dikkati çekiyor.
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