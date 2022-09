https://sputniknews.com.tr/20220928/ak-parti-sozcusu-celik-teroru-lanetlemeden-soylenen-her-demokrasi-cumlesi-siyasi-sahtekarliktir-1061706525.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi siyasi sahtekarlıktır

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi siyasi sahtekarlıktır

Ömer Çelik, terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesinin siyasi sahtekarlık olduğunu belirterek, "Terör, medeni bir toplum hayatının ve en temel... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T12:35+0300

2022-09-28T12:35+0300

2022-09-28T12:35+0300

politika

ömer çelik

ak parti

hdp

selahattin demirtaş

süleyman soylu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1043991308_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_dcee3cb25de8c6a74976b4e8453389fc.jpg

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör eylemleri karşısında "her türlü şiddete karşıyız" diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymanın 'en sinsi terör destekçiliği' olduğunu belirtti.Bu sinsi zihniyetin terörün ideolojik gıdası olduğuna işaret eden Çelik, "Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır. Terör, medeni bir toplum hayatının ve en temel demokratik hakların düşmanıdır. Terörü açıkça lanetlemeyen ve buna göre tavır geliştirmeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır. Demokratik söylemlerin, terörü mazur göstermek için kullanılması demokrasi düşmanı bir tutumdur" değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20220927/bakan-soyludan-demirtasin-paylasimina-tepki-katil-demirtas-mersindeki-silahli-saldiriyi-kinamis--1061677271.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ömer çelik, ak parti, hdp, selahattin demirtaş, süleyman soylu