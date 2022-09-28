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AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi siyasi sahtekarlıktır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi siyasi sahtekarlıktır
Ömer Çelik, terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesinin siyasi sahtekarlık olduğunu belirterek, "Terör, medeni bir toplum hayatının ve en temel... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T12:35+0300
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör eylemleri karşısında "her türlü şiddete karşıyız" diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymanın 'en sinsi terör destekçiliği' olduğunu belirtti.Bu sinsi zihniyetin terörün ideolojik gıdası olduğuna işaret eden Çelik, "Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır. Terör, medeni bir toplum hayatının ve en temel demokratik hakların düşmanıdır. Terörü açıkça lanetlemeyen ve buna göre tavır geliştirmeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır. Demokratik söylemlerin, terörü mazur göstermek için kullanılması demokrasi düşmanı bir tutumdur" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20220927/bakan-soyludan-demirtasin-paylasimina-tepki-katil-demirtas-mersindeki-silahli-saldiriyi-kinamis--1061677271.html
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ömer çelik, ak parti, hdp, selahattin demirtaş, süleyman soylu
ömer çelik, ak parti, hdp, selahattin demirtaş, süleyman soylu

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi siyasi sahtekarlıktır

12:35 28.09.2022
© AA / Evrim AydınAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AA / Evrim Aydın
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Ömer Çelik, terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesinin siyasi sahtekarlık olduğunu belirterek, "Terör, medeni bir toplum hayatının ve en temel demokratik hakların düşmanıdır." ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör eylemleri karşısında "her türlü şiddete karşıyız" diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymanın 'en sinsi terör destekçiliği' olduğunu belirtti.
Bu sinsi zihniyetin terörün ideolojik gıdası olduğuna işaret eden Çelik, "Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır. Terör, medeni bir toplum hayatının ve en temel demokratik hakların düşmanıdır. Terörü açıkça lanetlemeyen ve buna göre tavır geliştirmeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır. Demokratik söylemlerin, terörü mazur göstermek için kullanılması demokrasi düşmanı bir tutumdur" değerlendirmesinde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
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