https://sputniknews.com.tr/20220928/ak-parti-sozcusu-celik-teroru-lanetlemeden-soylenen-her-demokrasi-cumlesi-siyasi-sahtekarliktir-1061706525.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi siyasi sahtekarlıktır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi siyasi sahtekarlıktır
Ömer Çelik, terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesinin siyasi sahtekarlık olduğunu belirterek, "Terör, medeni bir toplum hayatının ve en temel... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T12:35+0300
2022-09-28T12:35+0300
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politika
ömer çelik
ak parti
hdp
selahattin demirtaş
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör eylemleri karşısında "her türlü şiddete karşıyız" diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymanın 'en sinsi terör destekçiliği' olduğunu belirtti.Bu sinsi zihniyetin terörün ideolojik gıdası olduğuna işaret eden Çelik, "Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır. Terör, medeni bir toplum hayatının ve en temel demokratik hakların düşmanıdır. Terörü açıkça lanetlemeyen ve buna göre tavır geliştirmeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır. Demokratik söylemlerin, terörü mazur göstermek için kullanılması demokrasi düşmanı bir tutumdur" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20220927/bakan-soyludan-demirtasin-paylasimina-tepki-katil-demirtas-mersindeki-silahli-saldiriyi-kinamis--1061677271.html
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ömer çelik, ak parti, hdp, selahattin demirtaş, süleyman soylu
ömer çelik, ak parti, hdp, selahattin demirtaş, süleyman soylu
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi siyasi sahtekarlıktır
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Ömer Çelik, terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesinin siyasi sahtekarlık olduğunu belirterek, "Terör, medeni bir toplum hayatının ve en temel demokratik hakların düşmanıdır." ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör eylemleri karşısında "her türlü şiddete karşıyız" diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymanın 'en sinsi terör destekçiliği' olduğunu belirtti.
Bu sinsi zihniyetin terörün ideolojik gıdası olduğuna işaret eden Çelik, "Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır. Terör, medeni bir toplum hayatının ve en temel demokratik hakların düşmanıdır. Terörü açıkça lanetlemeyen ve buna göre tavır geliştirmeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır. Demokratik söylemlerin, terörü mazur göstermek için kullanılması demokrasi düşmanı bir tutumdur" değerlendirmesinde bulundu.