https://sputniknews.com.tr/20220928/ajaxli-futbolcunun-luks-araci-yandi-kundaklama-suphesiyle-sorusturma-baslatildi--1061694278.html
Ajaxlı futbolcunun lüks aracı yandı: Kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı
Ajaxlı futbolcunun lüks aracı yandı: Kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı
Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen Fas asıllı futbolcu Mohamed Ihattaren'in lüks aracının yanmasının ardından polisin kundaklama ihtimalini araştırdığı... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T01:11+0300
2022-09-28T01:11+0300
2022-09-28T01:11+0300
spor
ajax
futbolcu
araba
araç
kundaklama
araç kundaklama
soruşturma
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De Telegraaf gazetesinin haberinde Mohamed Ihattaren'in lüks aracının Utrecht şehrinde gece 03.00 sularında yandığı kaydedildi.Polisin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattığı olayın ardından Ihattaren sosyal medya hesabından "Havada kıskançlık var. Şükür ki maddi şeylerin yeri doldurulabiliyor" paylaşımda bulundu.Haberde, geçtiğimiz hafta evlenen ve bu sezonu Ajax'ta kiralık geçiren Ihattaren'in ailesinin ağustostan bu yana tehdit edildiği bilgisine yer verildi.Kısa süre önce Ihattaren'in kardeşi Yasir Ihattaren'in aracının kundaklandığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20210315/angel-di-marianin-paristeki-evi-soyuldu-ailesi-rehin-alindi-1044033206.html
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ajax, futbolcu, araba, araç, kundaklama, araç kundaklama, soruşturma
ajax, futbolcu, araba, araç, kundaklama, araç kundaklama, soruşturma
Ajaxlı futbolcunun lüks aracı yandı: Kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı
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Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen Fas asıllı futbolcu Mohamed Ihattaren'in lüks aracının yanmasının ardından polisin kundaklama ihtimalini araştırdığı belirtildi.
De Telegraaf gazetesinin haberinde Mohamed Ihattaren'in lüks aracının Utrecht şehrinde gece 03.00 sularında yandığı kaydedildi.
Polisin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattığı olayın ardından Ihattaren sosyal medya hesabından "Havada kıskançlık var. Şükür ki maddi şeylerin yeri doldurulabiliyor" paylaşımda bulundu.
Haberde, geçtiğimiz hafta evlenen ve bu sezonu Ajax'ta kiralık geçiren Ihattaren'in ailesinin ağustostan bu yana tehdit edildiği bilgisine yer verildi.
Kısa süre önce Ihattaren'in kardeşi Yasir Ihattaren'in aracının kundaklandığı belirtildi.