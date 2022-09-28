https://sputniknews.com.tr/20220928/ajaxli-futbolcunun-luks-araci-yandi-kundaklama-suphesiyle-sorusturma-baslatildi--1061694278.html

Ajaxlı futbolcunun lüks aracı yandı: Kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı

Ajaxlı futbolcunun lüks aracı yandı: Kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı

Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen Fas asıllı futbolcu Mohamed Ihattaren'in lüks aracının yanmasının ardından polisin kundaklama ihtimalini araştırdığı... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T01:11+0300

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spor

ajax

futbolcu

araba

araç

kundaklama

araç kundaklama

soruşturma

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De Telegraaf gazetesinin haberinde Mohamed Ihattaren'in lüks aracının Utrecht şehrinde gece 03.00 sularında yandığı kaydedildi.Polisin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattığı olayın ardından Ihattaren sosyal medya hesabından "Havada kıskançlık var. Şükür ki maddi şeylerin yeri doldurulabiliyor" paylaşımda bulundu.Haberde, geçtiğimiz hafta evlenen ve bu sezonu Ajax'ta kiralık geçiren Ihattaren'in ailesinin ağustostan bu yana tehdit edildiği bilgisine yer verildi.Kısa süre önce Ihattaren'in kardeşi Yasir Ihattaren'in aracının kundaklandığı belirtildi.

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ajax, futbolcu, araba, araç, kundaklama, araç kundaklama, soruşturma