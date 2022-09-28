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https://sputniknews.com.tr/20220928/agustos-ayinda-yapilan-kartli-odemeler-346-milyar-liraya-ulasti-1061704432.html
Ağustos ayında yapılan kartlı ödemeler 346 milyar liraya ulaştı
Ağustos ayında yapılan kartlı ödemeler 346 milyar liraya ulaştı
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kartlarla ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T12:02+0300
2022-09-28T12:02+0300
ekonomi
türkiye
kredi kartı
ekonomi
bkm
para
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BKM'den ağustos ayı kartlı ödeme verilerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı sonunda Türkiye’de 93,8 milyon adet kredi kartı, 161,8 milyon adet banka kartı ve 66,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.Geçen yılın ağustos ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde ağustosta yüzde 16’lık, banka kartı adedinde yüzde 13’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 28’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 322 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.BKM’nin verilerine göre, kartlarla ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak 346 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 272,7 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 67,2 milyar TL’sinde banka kartları, 6,1 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.Böylece önceki yılın aynı dönemine göre, kredi kartı ile ödemelerde büyüme oranı yüzde 118, banka kartı ile ödemelerde yüzde 155 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 172 olarak gerçekleşti.'Ticari kredi kartı ile yapılan ödeme tutarı yüzde 134 arttı'Ağustos ayında kartlarla yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme yüzde 294 artış ve 11,2 milyar TL’lik ödemeyle hava yolları sektöründe gerçekleşti. Hava yolları sektörünü sırasıyla, akaryakıt istasyonları, konaklama, yemek, giyim ve aksesuar sektörleri takip etti.İşyeri sahiplerine ödemelerde büyük kolaylık sağlayan ticari kredi kartı adedi ağustos ayı itibarıyla 8,7 milyona ulaştı.Ağustos ayında ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134 artarak 88,3 milyar TL oldu.Ticari kredi kartları ile yapılan ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı da geçen yıla göre artarak yüzde 32’ye ulaştı ve her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL’si ticari kredi kartlarıyla gerçekleşti.
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türkiye, kredi kartı, ekonomi, bkm, para
türkiye, kredi kartı, ekonomi, bkm, para

Ağustos ayında yapılan kartlı ödemeler 346 milyar liraya ulaştı

12:02 28.09.2022
© AAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AA
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kartlarla ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak 346 milyar TL oldu.
BKM'den ağustos ayı kartlı ödeme verilerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı sonunda Türkiye’de 93,8 milyon adet kredi kartı, 161,8 milyon adet banka kartı ve 66,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.
Geçen yılın ağustos ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde ağustosta yüzde 16’lık, banka kartı adedinde yüzde 13’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 28’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 322 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

BKM’nin verilerine göre, kartlarla ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak 346 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 272,7 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 67,2 milyar TL’sinde banka kartları, 6,1 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Böylece önceki yılın aynı dönemine göre, kredi kartı ile ödemelerde büyüme oranı yüzde 118, banka kartı ile ödemelerde yüzde 155 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 172 olarak gerçekleşti.

'Ticari kredi kartı ile yapılan ödeme tutarı yüzde 134 arttı'

Ağustos ayında kartlarla yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme yüzde 294 artış ve 11,2 milyar TL’lik ödemeyle hava yolları sektöründe gerçekleşti. Hava yolları sektörünü sırasıyla, akaryakıt istasyonları, konaklama, yemek, giyim ve aksesuar sektörleri takip etti.

İşyeri sahiplerine ödemelerde büyük kolaylık sağlayan ticari kredi kartı adedi ağustos ayı itibarıyla 8,7 milyona ulaştı.
Ağustos ayında ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134 artarak 88,3 milyar TL oldu.

Ticari kredi kartları ile yapılan ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı da geçen yıla göre artarak yüzde 32’ye ulaştı ve her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL’si ticari kredi kartlarıyla gerçekleşti.
Kredi kartı- POS cihazı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
EKONOMİ
Kredi kartı faizleri düştü
5 Eylül, 12:31
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