https://sputniknews.com.tr/20220928/abdden-vatandaslarina-rusya-icin-seyahat-uyarisi-1061711510.html
ABD'den vatandaşlarına Rusya için seyahat uyarısı
ABD'den vatandaşlarına Rusya için seyahat uyarısı
ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarını Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmaya ve ülkede bulunanları da ülkeyi terk etmeye çağırdı. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T13:29+0300
2022-09-28T13:29+0300
2022-09-28T13:29+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
seyahat uyarısı
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ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Ukrayna'daki özel askeri operasyon devam ederken Rusya'ya ilişkin yeni bir seyahat uyarısı yayınladı.
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abd, rusya, seyahat uyarısı
abd, rusya, seyahat uyarısı
ABD'den vatandaşlarına Rusya için seyahat uyarısı
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ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarını Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmaya ve ülkede bulunanları da ülkeyi terk etmeye çağırdı.
ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Ukrayna'daki özel askeri operasyon devam ederken Rusya'ya ilişkin yeni bir seyahat uyarısı yayınladı.