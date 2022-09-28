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SON DAKİKA | ABD'den vatandaşlarına Rusya için seyahat uyarısı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220928/abdden-vatandaslarina-rusya-icin-seyahat-uyarisi-1061711510.html
ABD'den vatandaşlarına Rusya için seyahat uyarısı
ABD'den vatandaşlarına Rusya için seyahat uyarısı
ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarını Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmaya ve ülkede bulunanları da ülkeyi terk etmeye çağırdı. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T13:29+0300
2022-09-28T13:29+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
seyahat uyarısı
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ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Ukrayna'daki özel askeri operasyon devam ederken Rusya'ya ilişkin yeni bir seyahat uyarısı yayınladı.
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abd, rusya, seyahat uyarısı
abd, rusya, seyahat uyarısı

ABD'den vatandaşlarına Rusya için seyahat uyarısı

13:29 28.09.2022
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ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarını Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmaya ve ülkede bulunanları da ülkeyi terk etmeye çağırdı.
ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Ukrayna'daki özel askeri operasyon devam ederken Rusya'ya ilişkin yeni bir seyahat uyarısı yayınladı.
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