https://sputniknews.com.tr/20220928/abdde-16-wall-street-firmasina-11-milyar-dolarlik-para-cezasi-1061695171.html

ABD'de 16 Wall Street firmasına 1.1 milyar dolarlık para cezası

ABD'de 16 Wall Street firmasına 1.1 milyar dolarlık para cezası

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), aralarında Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T01:31+0300

2022-09-28T01:31+0300

2022-09-28T01:31+0300

ekonomi

abd

wall street

firma

para cezası

dolar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1043964753_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_cadf0c249d5ac41e763130691e7c320e.jpg

SEC'ten yapılan açıklamada, söz konusu firmaların federal menkul kıymetler yasalarının kayıt tutma hükümlerini ihlal ettiği ve hatalarını kabul ettiği aktarıldı.Açıklamada, Ocak 2018'den Eylül 2021'e kadar olan süreçte, bu kurumlarda çalışanların kişisel cihazlarında kısa mesaj ve mesajlaşma uygulamalarını kullanarak rutin olarak işle ilgili konularda iletişim kurduğunun, kurumların bu iletişimlerin çoğunu kuralları ihlal ederek korumadığının tespit edildiği bildirildi.Aralarında Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve UBS'in bulunduğu 16 finans şirketinin 1.1 milyar dolarlık para cezası ödeyeceği belirtilen açıklamada, söz konusu şirketlerin sorunların çözümü için uyumluluk politikalarında ve prosedürlerinde iyileştirmelere gitmeye başladığı kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen SEC Başkanı Gary Gensler, finansın güvene bağlı olduğunu, ceza alan firmaların kayıt tutma yükümlülüklerini yerine getirmeyerek bu güveni sürdürmekte başarısız olduğunu belirtti.Teknoloji geliştikçe ticari konulardaki iletişimlerin yalnızca resmi kanallarda uygun şekilde yürütülmesinin daha da önemli olduğuna dikkati çeken Gensler, bu iletişimlerin sürdürülmesi ve korunması gerektiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20220907/wall-street-journal-amerikalilar-avrupanin-6-bolgesindeki-evlere-hucum-ediyor-1060907441.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, wall street, firma, para cezası, dolar