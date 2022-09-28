https://sputniknews.com.tr/20220928/abd-erbile-yonelen-irana-ait-bir-ihayi-dusurduk-1061738669.html

ABD: Erbil'e yönelen İran'a ait bir İHA'yı düşürdük

ABD: Erbil'e yönelen İran'a ait bir İHA'yı düşürdük

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Erbil'e yönelen İran'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T22:45+0300

2022-09-28T22:45+0300

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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı'ndan İran'ın, Irak'ın kuzeyine saldırısı ve düşürülen İHA'ya dair yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "Saat 14.10'da ABD güçleri Erbil'e yönelen İran'a ait insanız hava aracını düşürdü" ifadeleri kullanılırken, bu İHA'nın ayrıca ABD Merkez Kuvvetlerine yönelik risk oluşturduğu kaydedildi.Öte yandan açıklamada, İran Devrim Muhafızları'nın Irak'ın Erbil kentine saldırısı kınandı.Açıklamada, bu tür saldırıların bölgenin güvenlik ve istikrarını hedef aldığı vurgulandı.İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlemiş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, İran'ın saldırısında 7 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220928/irak-ulkenin-kuzeyindeki-saldirilari-nedeniyle-irana-nota-verecek-1061735703.html

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