https://sputniknews.com.tr/20220928/a-milli-kadin-voleybol-takimi-fivb-dunya-sampiyonasinda-dominik-cumhuriyetini-3-2-maglup-etti-1061734541.html

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti

FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni🇩🇴 3-2 yendi. 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T21:26+0300

2022-09-28T21:26+0300

2022-09-28T21:33+0300

türk a milli kadın voleybol takımı

fivb kadınlar dünya kulüpler şampiyonası

spor

dominik cumhuriyeti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1061734541.jpg?1664389994

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada ilk seti 25-21 kaybeden milliler, sonraki iki seti 25-21 ve 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.Üçüncü sete kötü başlayan milliler seti de 25-16 kaybetti ve maç 5. sete taşındı.Son seti 15-13 kazanan milliler maçtan da 3-2 galip ayrıldı.Milli takımda, Ebrar Karakurt 29 ve Zehra Güneş 11 sayıyla oynadı.A Milli Takım, grubundaki 4. maçında yarın TSİ 18.30'da Hırvatistan ile karşılaşacak.

dominik cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk a milli kadın voleybol takımı, fivb kadınlar dünya kulüpler şampiyonası, dominik cumhuriyeti