https://sputniknews.com.tr/20220928/a-milli-kadin-voleybol-takimi-fivb-dunya-sampiyonasinda-dominik-cumhuriyetini-3-2-maglup-etti-1061734541.html
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti
FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni🇩🇴 3-2 yendi. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T21:26+0300
2022-09-28T21:26+0300
2022-09-28T21:33+0300
türk a milli kadın voleybol takımı
fivb kadınlar dünya kulüpler şampiyonası
spor
dominik cumhuriyeti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada ilk seti 25-21 kaybeden milliler, sonraki iki seti 25-21 ve 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.Üçüncü sete kötü başlayan milliler seti de 25-16 kaybetti ve maç 5. sete taşındı.Son seti 15-13 kazanan milliler maçtan da 3-2 galip ayrıldı.Milli takımda, Ebrar Karakurt 29 ve Zehra Güneş 11 sayıyla oynadı.A Milli Takım, grubundaki 4. maçında yarın TSİ 18.30'da Hırvatistan ile karşılaşacak.
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türk a milli kadın voleybol takımı, fivb kadınlar dünya kulüpler şampiyonası, dominik cumhuriyeti
türk a milli kadın voleybol takımı, fivb kadınlar dünya kulüpler şampiyonası, dominik cumhuriyeti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti
21:26 28.09.2022 (güncellendi: 21:33 28.09.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni🇩🇴 3-2 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.
Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada ilk seti 25-21 kaybeden milliler, sonraki iki seti 25-21 ve 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.
Üçüncü sete kötü başlayan milliler seti de 25-16 kaybetti ve maç 5. sete taşındı.
Son seti 15-13 kazanan milliler maçtan da 3-2 galip ayrıldı.
Milli takımda, Ebrar Karakurt 29 ve Zehra Güneş 11 sayıyla oynadı.
A Milli Takım, grubundaki 4. maçında yarın TSİ 18.30'da Hırvatistan ile karşılaşacak.