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17 yaşındaki genç Marmara Üniversitesi'ni hackledi, SMS ile uyardı
17 yaşındaki genç Marmara Üniversitesi'ni hackledi, SMS ile uyardı
Marmara Üniversitesi’nde 5 bin kişinin verileri 17 yaşındaki ‘YUBA’ rumuzlu bilgisayar korsanı tarafından ele geçirildi. SMS ile üniversiteyi uyaran hacker... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T07:59+0300
2022-09-28T07:59+0300
türkiye
marmara üniversitesi
hack
hacker
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
soruşturma
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Veri sızıntısının bu seferki adresi Marmara Üniversitesi oldu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) yayınladığı 'veri ihlali bildirimi'ne göre, 15 Eylül'de üniversitenin Bilgi Yönetim Sistemi içerisinde bulunan SMS gönderim servisindeki yetkili kullanıcı hesabı, 17 yaşındaki 'YUBA' rumuzlu bilgisayar korsanı tarafından ele geçirildi.İnceleme başlatıldıSabah'tan İlker Turak'ın haberine göre, ele geçirilen ve yeni kullanıcı hesapları tanımlama yetkisi olan hesaptan 3 yeni kullanıcı hesabı tanımı yapıldığı da tespit edildi. Çalışanlar ve kullanıcılardan oluşan toplam 5 bin 698 kişinin bilgilerinin alındığı belirlendi. Sızıntının bildirilmesinin ardından KVKK, Marmara Üniversitesi'nce yapılan ihlal bildirimini ilan ederken ihlale ilişkin inceleme başlattı.Üniversitenin veri sistemini hack'leyen 'YUBA'nın SMS ile yetkilileri uyardığı ortaya çıktı. 'YUBA' mesajında yetkililere şöyle seslendi: "Merhaba sayın Marmara Üniversitesi. Ben YUBA, 17 yaşında bilgisayar korsanıyım. Fakat devletime zarar verecek hiçbir şey yapmıyorum. Sadece web sitesinde açık buldum ve hack'ledim. Yüksek risk içeren bir açık. Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin. Açığı söyleyeyim, kapatın."
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marmara üniversitesi, hack, hacker, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), soruşturma
marmara üniversitesi, hack, hacker, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), soruşturma

17 yaşındaki genç Marmara Üniversitesi'ni hackledi, SMS ile uyardı

07:59 28.09.2022
© Fotoğraf : TwitterMarmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Marmara Üniversitesi’nde 5 bin kişinin verileri 17 yaşındaki ‘YUBA’ rumuzlu bilgisayar korsanı tarafından ele geçirildi. SMS ile üniversiteyi uyaran hacker, “Devlete zarar vermem, açık buldum hack’ledim. Açığı söyleyeyim kapatın” dedi
Veri sızıntısının bu seferki adresi Marmara Üniversitesi oldu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) yayınladığı 'veri ihlali bildirimi'ne göre, 15 Eylül'de üniversitenin Bilgi Yönetim Sistemi içerisinde bulunan SMS gönderim servisindeki yetkili kullanıcı hesabı, 17 yaşındaki 'YUBA' rumuzlu bilgisayar korsanı tarafından ele geçirildi.

İnceleme başlatıldı

Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre, ele geçirilen ve yeni kullanıcı hesapları tanımlama yetkisi olan hesaptan 3 yeni kullanıcı hesabı tanımı yapıldığı da tespit edildi. Çalışanlar ve kullanıcılardan oluşan toplam 5 bin 698 kişinin bilgilerinin alındığı belirlendi. Sızıntının bildirilmesinin ardından KVKK, Marmara Üniversitesi'nce yapılan ihlal bildirimini ilan ederken ihlale ilişkin inceleme başlattı.
Üniversitenin veri sistemini hack'leyen 'YUBA'nın SMS ile yetkilileri uyardığı ortaya çıktı. 'YUBA' mesajında yetkililere şöyle seslendi: "Merhaba sayın Marmara Üniversitesi. Ben YUBA, 17 yaşında bilgisayar korsanıyım. Fakat devletime zarar verecek hiçbir şey yapmıyorum. Sadece web sitesinde açık buldum ve hack'ledim. Yüksek risk içeren bir açık. Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin. Açığı söyleyeyim, kapatın."
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