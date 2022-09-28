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Anayasa Mahkemesi'nden 'Seçim Kanunu' kararı
Anayasa Mahkemesi'nden 'Seçim Kanunu' kararı
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Seçim Kanunu'nun 4 maddesinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu oy çokluğuyla reddetti. Karar 5'e karşı 10 üyenin oyu ile alındı 28.09.2022, Sputnik Türkiye
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2022-09-28T18:13+0300
politika
anayasa mahkemesi
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmuştu.Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.Yüksek Mahkeme, iptali istenen hükümlerin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin reddine oy çokluğuyla karar verdi.
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anayasa mahkemesi, seçim kanunu teklifi
anayasa mahkemesi, seçim kanunu teklifi

Anayasa Mahkemesi'nden 'Seçim Kanunu' kararı

17:43 28.09.2022 (güncellendi: 18:13 28.09.2022)
© AAAnayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AA
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Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Seçim Kanunu'nun 4 maddesinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu oy çokluğuyla reddetti. Karar 5'e karşı 10 üyenin oyu ile alındı
Anayasa Mahkemesi (AYM), Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.
CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmuştu.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.
Yüksek Mahkeme, iptali istenen hükümlerin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin reddine oy çokluğuyla karar verdi.
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