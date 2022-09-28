https://sputniknews.com.tr/20220928/-anayasa-mahkemesinden-secim-kanunu-karari-1061725692.html

Anayasa Mahkemesi'nden 'Seçim Kanunu' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'Seçim Kanunu' kararı

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Seçim Kanunu'nun 4 maddesinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu oy çokluğuyla reddetti. Karar 5'e karşı 10 üyenin oyu ile alındı 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T17:43+0300

2022-09-28T17:43+0300

2022-09-28T18:13+0300

politika

anayasa mahkemesi

seçim kanunu teklifi

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmuştu.Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.Yüksek Mahkeme, iptali istenen hükümlerin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin reddine oy çokluğuyla karar verdi.

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anayasa mahkemesi, seçim kanunu teklifi