https://sputniknews.com.tr/20220927/yunan-uzman-despotopoulos-turkiye-nato-icinde-hareket-ozgurlugunu-kazanmayi-planliyor-1061690850.html
Yunan uzman Despotopoulos: Türkiye, NATO içinde Hareket özgürlüğü kazanmayı planlıyor
Yunan uzman Despotopoulos: Türkiye, NATO içinde Hareket özgürlüğü kazanmayı planlıyor
Türkiye’nin ABD’ye yönelik eylemlerini ve NATO içinde aldığı konumu değerlendiren Yunan uzman Despotopoulos, Türkiye’nin attığı adımlarla NATO içinde özgürlük... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T23:41+0300
2022-09-27T23:41+0300
2022-09-27T23:53+0300
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Yunan uzman Aleksandros Despotopoulos, Sputnik’e açıklamasında, Yunanistan’ın Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) ABD yapımı zırhlı birlik çıkarmasına Türkiye’nin gösterdiği tepkiyi değerlendirdi.Yunan uzman, “Bugün, Türkiye’nin gerçekten NATO’dan ayrılmak istediği aşamasında olmadığını düşünüyorum, ama kesinlikle NATO içerisinde hareket özgürlüğünü kazanmak istiyor ve bu konuda görüşmeler yürütüyor. Başka bir deyişle, Amerikalılarla ilişkilerde kendini emin hissetmek, Rusya’yla özel ilişkileri korumak ve Afrika’da, Ortadoğu’da ve diğer bölgelerde daha fazla bağımsız konuma sahip olmak için her şey yapıyor” ifadesini kullandı.Despotopoulos, “Türkiye’nin, Batı’nın vaat ettiğinden daha büyük bir kazanç elde etmeye çalıştığını düşünüyorum. Ama eğer almazsa gelecekte bir noktada NATO’dan çıkması mümkün. Bunun gelecekte olacağı göz ardı edilemez” diyerek Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılma olasılığıyla ilgili yaptığı son açıklamalara dikkat çekti.Despotopoulos, “Dolayısıyla, güçlü bir Rusya-Çin kutbunun oluşturulduğunu görürsek o zaman Türkiye, NATO’dan istediğini alamazsa ve oluşturulan yeni kutbun ona yeni güvenlik sınırlarını ve aynı zamanda Batı’dan alamadığı özerkliği sunduğunu görürse NATO’dan çıkma kartını oynayacak” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220927/pentagon-yunanistan-ve-turkiyeye-gerilimi-dusurmek-icin-diyalog-cagrisi-yapti-1061688282.html
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nato, yunanistan, abd, türkiye
Yunan uzman Despotopoulos: Türkiye, NATO içinde Hareket özgürlüğü kazanmayı planlıyor
23:41 27.09.2022 (güncellendi: 23:53 27.09.2022) Abone ol
Türkiye’nin ABD’ye yönelik eylemlerini ve NATO içinde aldığı konumu değerlendiren Yunan uzman Despotopoulos, Türkiye’nin attığı adımlarla NATO içinde özgürlük elde ettiğini ve ABD’ye yönelik konumunu güçlendirmek için her şey yaptığını gösterdiğini belirtti.
Yunan uzman Aleksandros Despotopoulos, Sputnik’e açıklamasında, Yunanistan’ın Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) ABD yapımı zırhlı birlik çıkarmasına Türkiye’nin gösterdiği tepkiyi değerlendirdi.
Yunan uzman, “Bugün, Türkiye’nin gerçekten NATO’dan ayrılmak istediği aşamasında olmadığını düşünüyorum, ama kesinlikle NATO içerisinde hareket özgürlüğünü kazanmak istiyor ve bu konuda görüşmeler yürütüyor. Başka bir deyişle, Amerikalılarla ilişkilerde kendini emin hissetmek, Rusya’yla özel ilişkileri korumak ve Afrika’da, Ortadoğu’da ve diğer bölgelerde daha fazla bağımsız konuma sahip olmak için her şey yapıyor” ifadesini kullandı.
Despotopoulos, “Türkiye’nin, Batı’nın vaat ettiğinden daha büyük bir kazanç elde etmeye çalıştığını düşünüyorum. Ama eğer almazsa gelecekte bir noktada NATO’dan çıkması mümkün. Bunun gelecekte olacağı göz ardı edilemez” diyerek Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılma olasılığıyla ilgili yaptığı son açıklamalara dikkat çekti.
Despotopoulos, “Dolayısıyla, güçlü bir Rusya-Çin kutbunun oluşturulduğunu görürsek o zaman Türkiye, NATO’dan istediğini alamazsa ve oluşturulan yeni kutbun ona yeni güvenlik sınırlarını ve aynı zamanda Batı’dan alamadığı özerkliği sunduğunu görürse NATO’dan çıkma kartını oynayacak” diye ekledi.