Tahir Elçi davası: Davutoğlu’nu dinleme kararından vazgeçen mahkemenin davadan çekilmesi istendi

Diyarbakır Barosu, Tahir Elçi davasında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun dinlenmesi kararından duruşma öncesi vazgeçilmesine tepki gösterdi. Baro, mahkeme... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015’te Dört Ayaklı Minare önünde açıklama yaptığı sırada öldürülen dönemin Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi davasına bakan Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesi kararından vazgeçti. Duruşma öncesi alınan karara tepki gösteren Diyarbakır Barosu, mahkeme heyetinin davadan çekilmesini isteyerek mahkemeye verdikleri dilekçe ile reddi hakim talebinde bulunduğunu duyurdu.‘Fiilin ve failin tespiti konusunda her türlü engelleme ile karşı karşıyayız’Diyarbakır Barosu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve bölge barolar başkanlarının da katılımıyla Diyarbakır Adliyesi önünde açıklama yaptı. Açıklamayı yapan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, "Toplanmayan deliller, yok edilen deliller, özensiz ve isteksiz yargısal pratiklerin sonunda açılan bu dava için kimseye teşekkür edecek değiliz. Kamuoyu baskısı ve nice çabalar sonucunda açılan bu davanın ilerletilmesi, fiilin ve failin tespiti konusunda her türlü engelleme ile karşı karşıyayız” dedi.‘Davayı hangi bakış açısıyla ele aldığını bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur’“Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi daha ilk duruşmada davayı hangi bakış açısıyla ele aldığını bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur” diyen Eren şunları söyledi: “İnanılması güçtür ama, bu heyet Türkan Elçi’yi, sırf söz istediği için duruşma salonundan atmakla tehdit etmiştir. Avukatlar aynı şekilde duruşma salonundan atılacakları konusunda ihtar edilmişlerdir. Duruşmalar sırasında savcılık makamının tanıklarının, her birinin olayı çarpıtmak, yargısal süreçleri hedefinden saptırmak için bizzat savcının kendisi tarafından tehdit edildikleri, farklı vaatlerle yalan tanıklığa zorlandıkları ve işkenceye uğratıldıkları ortaya çıkmıştır. Bu korkunç gerçeklik karşısında Mahkeme heyetinin kılı bile kıpırdamamış, tanıkları yalan beyanda bulunmaya zorlayan savcı ve bu tanıklara işkence yapan kolluk görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmayı reddetmiştir.”‘Görevden el çekmeye davet ediyoruz!’Mahkemenin, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nu dinlenilmekten vazgeçtiğini ifade eden Eren, “Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, bu cinayetin bir siyasi suikast olduğunu çeşitli defalar kamuoyu önünde dile getirmişti. Bu beyanları nedeniyle, Davutoğlu’nun duruşmada dinlenmesini defalarca talep ettik. Mahkeme 15 Haziran tarihli celsede bir kere daha dile getirilen bu talebi kabul etmiş, Davutoğlu’nun dinlenmesine karar vermişti. Ancak ara celse ile mahkeme çoğunluğu Davutoğlu’nun dinlenilmesi yönündeki kararı geri almıştır. Bu karar yüz kızartıcı bir skandal niteliğindedir. Bu nedenle bugün bir dilekçe sunarak kendilerini reddettiğimizi bildirdik. Mahkemenin çoğunluk üyeleri ile dava arasında asla telafi edilmesi mümkün olmayan bir doku uyuşmazlığı ortaya çıkmıştır. Mahkeme çoğunluk üyelerinin bu davayı görmeye devam etmeleri mümkün değildir. Kendilerini görevden el çekmeye davet ediyoruz!” diye konuştu.TTB Başkanı Sağkan: Mahkemenin aldığı son karar süreci tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarmıştırArdından konuşan TBB Başkanı Av. Erinç Sağkan, şunları söyledi: “7 yıldır bu ülkede, bu şehirde güpegündüz sokağın ortasında öldürülen, katledilen bir baro başkanının katilleri bulunsun diye çığlık atıyoruz. 7 yıldır etkili bir soruşturma yapılmıyor. Deliller toplansın, delillerin karartılmasının önüne geçilsin dedik. Bugün geldiğimiz noktada bu yargılamada isteniliyor ki yapılan haksızlıklara, hukuksuzluklara kimse ses çıkarmasın. Bu yargılamanın soruşturma ve kovuşturma aşamalarının başından sonuna hukuksuzlukla devam ettiğini defalarca izah etmeye çalıştık. Ancak mahkemenin aldığı son karar aslında süreci tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarmıştır. Bir tanığın dinlenmesi kararı verildikten sonra taraflar orada bulunmadan, hiçbir gerekçe göstermeden o tanığın dinlenmesinden oy çokluğuyla vazgeçilmiştir. Tahir Elçi cinayetinin siyasete alet edilmesine müsaade etmeyeceğiz.”

