https://sputniknews.com.tr/20220927/rusya-ve-cin-karsilikli-olarak-uydu-konumlandirma-sistemlerini-yerlestirme-konusunda-anlasti-1061678791.html
Rusya ve Çin, karşılıklı olarak uydu konumlandırma sistemlerini yerleştirme konusunda anlaştı
Rusya ve Çin, karşılıklı olarak uydu konumlandırma sistemlerini yerleştirme konusunda anlaştı
Moskova ve Pekin, Rus yapımı GLONASS ve Çin yapımı Beidu uydu konumlandırma sistemlerinin karşılıklı olarak ülkelerinde yerleştirilmesiyle ilgili anlaşmayı... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T18:25+0300
2022-09-27T18:25+0300
2022-09-27T18:25+0300
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Anlaşma, Rusya-Çin Uydu Konumlandırma Stratejik İşbirliği Projeleri Komitesi’nin video konferans yoluyla gerçekleşen toplantısında imzalandı.Anlaşma kapsamında Çin’de Rus GLONASS sistemleri, Çin’in geliştirdiği Beidou sistemleri de Rusya’da yerleştirilecek. Üç Rus ölçme istasyonu Çin’in Çangçun, Urumçi ve Şanghay kentlerinde, Çin’in ölçme istasyonları da Rusya’nın Obninsk, İrkutsk ve Petropavlovsk-Kamçatskiy kentlerinde yerleştirilecek.Toplantıya katılan Rusya Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, “Rus ve Çin sistemleri GLONASS ve Beidou’nun eş zamanlı olarak kullanılması navigasyonun doğruluğunu ve güvenilirliğini artıracak” diye konuştu.
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rusya, çin, uzay
Rusya ve Çin, karşılıklı olarak uydu konumlandırma sistemlerini yerleştirme konusunda anlaştı
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Moskova ve Pekin, Rus yapımı GLONASS ve Çin yapımı Beidu uydu konumlandırma sistemlerinin karşılıklı olarak ülkelerinde yerleştirilmesiyle ilgili anlaşmayı imzaladı.
Anlaşma, Rusya-Çin Uydu Konumlandırma Stratejik İşbirliği Projeleri Komitesi’nin video konferans yoluyla gerçekleşen toplantısında imzalandı.
Anlaşma kapsamında Çin’de Rus GLONASS sistemleri, Çin’in geliştirdiği Beidou sistemleri de Rusya’da yerleştirilecek. Üç Rus ölçme istasyonu Çin’in Çangçun, Urumçi ve Şanghay kentlerinde, Çin’in ölçme istasyonları da Rusya’nın Obninsk, İrkutsk ve Petropavlovsk-Kamçatskiy kentlerinde yerleştirilecek.
Toplantıya katılan Rusya Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, “Rus ve Çin sistemleri GLONASS ve Beidou’nun eş zamanlı olarak kullanılması navigasyonun doğruluğunu ve güvenilirliğini artıracak” diye konuştu.