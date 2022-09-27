https://sputniknews.com.tr/20220927/rusya-kismi-seferberlik-ilani-ardindan-ulkeden-kacanlarin-iade-edilmelerini-istemeyecegiz-1061667951.html

Rusya: Kısmi seferberlik ilanı ardından ülkeden kaçanların iade edilmelerini istemeyeceğiz

Rusya: Kısmi seferberlik ilanı ardından ülkeden kaçanların iade edilmelerini istemeyeceğiz

Rusya Savunma Bakanlığı, kısmi seferberlik ilan edilmiş olması nedeniyle ülkelerinden kaçıp Kazakistan ya da Gürcistan’da giden Rusya vatandaşlarının iade... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T15:02+0300

2022-09-27T15:02+0300

2022-09-27T15:24+0300

rusya savunma bakanlığı

ukrayna krizi

ukrayna

asker

seferberlik

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı, kısmi seferberlik nedeniyle, Kazakistan, Gürcistan ya da başka bir ülkenin devlet kurumlarına, bu ülkelerde bulunan Rusya vatandaşlarının Rusya’ya zorunlu iadeleri konusunda herhangi bir başvuruda bulunmamıştır, bulunmayı da planlamamaktadır” denildi.Daha önce, kısmi seferberlik ilanı sonrası çok sayıda Rusya vatandaşının gittiği belirtilen Kazakistan’ın İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Rusya’da seferberlik kapsamında görevlendirilen asker kaçaklarının ülkelerine geri gönderileceklerini söylemişti, ancak bunun için askerden kaçmalarının cezai bir suç sayılması gerektiğini eklemişlerdi.Bu sırada Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında atıf yapılan Gürcistan da kısmi seferberlik ilanı sonrası çok sayıda Rusya vatandaşının gittiği ülkelerden biri. Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, kısmi seferberlik ilanı sonrasındaki dönemde sınırdan geçiş yapan Rusya vatandaşlarının sayısının iki katına çıktığını söyledi ve ortalama olarak günde 10 bin Rusya vatandaşının Gürcistan’a giriş yapmaya başladığını belirtti. Sputnik Gürcistan’ın aktardığına göre Gomelauri, Rusya vatandaşlarının ülkeye girişine bir sınırlama getirmeyi planlamadıklarını da sözlerine ekledi.Rusya’da 21 Eylül’de kısmi seferberlik ilan edildi. Kısmi seferberlik ile ülkenin rezerv birliklerinden 300 bin askerin silah altına alınması planlanıyor.Bununla beraber Rusya Savunma Bakanlığı, kısmi seferberlik ilan edilmiş olması sebebiyle vatandaşların yer değiştirmesini engellemek adına bir sınırlama getirmeyi planlamadığını kaydetmişti.

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, asker, seferberlik