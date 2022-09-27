https://sputniknews.com.tr/20220927/rusya-bu-yil-oscara-film-gondermeyecek-1061676242.html

Rusya, bu yıl Oscar’a film göndermeyecek

Rusya, bu yıl Oscar’a film göndermeyecek

Rusya Ulusal Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar Ödülleri’ne bu yıl film göndermeme kararı aldıklarını duyurdu. 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T17:24+0300

2022-09-27T17:24+0300

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ukrayna krizi

rusya

oscar ödülleri

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Akademinin yazılı açıklamasında, “Rusya Film Akademisi Başkanlığı, yerli filmi 2022’de Oscar Ödülleri’ne aday göstermeme kararını aldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, En İyi Yabancı Film dalında Oscar’a aday gösterilecek filmi seçen komisyonun Rusya Film Akademisi Başkanlığı tarafından oluşturulup onaylandığı ve komisyonun, Rusya’yı ödülde temsil edecek filmi seçtiği anımsatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220306/met-putini-kinamadigi-icin-unlu-rus-sopranonun-isine-son-verdi-1054477119.html

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