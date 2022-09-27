https://sputniknews.com.tr/20220927/rusya-bu-yil-oscara-film-gondermeyecek-1061676242.html
Rusya, bu yıl Oscar’a film göndermeyecek
Rusya, bu yıl Oscar’a film göndermeyecek
Rusya Ulusal Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar Ödülleri’ne bu yıl film göndermeme kararı aldıklarını duyurdu. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T17:24+0300
2022-09-27T17:24+0300
2022-09-27T17:24+0300
ukrayna krizi
rusya
oscar ödülleri
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Akademinin yazılı açıklamasında, “Rusya Film Akademisi Başkanlığı, yerli filmi 2022’de Oscar Ödülleri’ne aday göstermeme kararını aldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, En İyi Yabancı Film dalında Oscar’a aday gösterilecek filmi seçen komisyonun Rusya Film Akademisi Başkanlığı tarafından oluşturulup onaylandığı ve komisyonun, Rusya’yı ödülde temsil edecek filmi seçtiği anımsatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220306/met-putini-kinamadigi-icin-unlu-rus-sopranonun-isine-son-verdi-1054477119.html
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Rusya, bu yıl Oscar’a film göndermeyecek
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Rusya Ulusal Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar Ödülleri’ne bu yıl film göndermeme kararı aldıklarını duyurdu.
Akademinin yazılı açıklamasında, “Rusya Film Akademisi Başkanlığı, yerli filmi 2022’de Oscar Ödülleri’ne aday göstermeme kararını aldı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, En İyi Yabancı Film dalında Oscar’a aday gösterilecek filmi seçen komisyonun Rusya Film Akademisi Başkanlığı tarafından oluşturulup onaylandığı ve komisyonun, Rusya’yı ödülde temsil edecek filmi seçtiği anımsatıldı.