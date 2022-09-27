https://sputniknews.com.tr/20220927/rtukten-siddet-ve-medya-calistayi-reyting-kaygisiyla-siddetin-oldugu-gibi-verilmesini-goruyoruz-1061679712.html

RTÜK'ten Şiddet ve Medya Çalıştayı: 'Reyting kaygısıyla şiddetin olduğu gibi verildiğini görüyoruz'

RTÜK'ten Şiddet ve Medya Çalıştayı: 'Reyting kaygısıyla şiddetin olduğu gibi verildiğini görüyoruz'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), medya kurumlarına yönelik 'Şiddet ve Medya Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T18:41+0300

2022-09-27T18:41+0300

2022-09-27T18:46+0300

rtük

ebubekir şahin

mahmut özer

türkiye

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca İçişleri, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının katkılarıyla Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya, medya kurumlarının temsilcileri katıldı.Milli Eğitim Bakanı Özer, çalıştayda, teknolojinin başta eğitim, kültür, sosyal yaşam ve iletişim olmak üzere her alanı etkilediğini söyledi.Yapay zekayla birlikte teknolojinin hayatın vazgeçilmesi olduğunu belirten Özer, internet ile iletişim mecralarının çok daha zenginleştiğini, farklılaştığını ve giderek kontrolünün zorlaştığını ifade etti.Dünya genelinde gençlerin dijital bağımlılıkla ve buna bağlı davranış bozukluklarıyla mücadele etmeye başladığına vurgu yapan Özer, dijital medya ve sosyal medya platformlarına işaret ederek, doğru bilgiye ulaşımın zorlaştığını dile getirdi.Özer, dünyada teknoloji üreten azınlık bir grubun dünyanın büyük bir kesiminin tercihlerine, davranışlarına, tepkilerine müdahale edebildiğine dikkati çekerek, Milli Eğitim Bakanlığı olarak gençlerin sosyalleşme kapasitelerini artırma ve bağımlılıktan uzak tutmayla ilgili çaba sarf etmelerine rağmen çok meydan okuyucu bir problemle karşı karşıya olduklarını kaydetti.Türkiye'nin genç nüfus açısından çok güçlü bir popülasyona sahip olduğuna değinen Özer, çocukların ve gençlerin şiddet içerikleriyle sıklıkla karşı karşıya kalmalarının duygusal ve psikolojik travmalara yol açtığının altını çizdi.Bakan Özer, travmaların, çocukların akranlarıyla ilişkilerini etkilediğini belirterek, "Onun için şiddeti ben sadece fiziksel bir şiddet olarak tanımlamıyorum. Aslında yanlış bilginin, doğru olmayan bilginin de hakikate karşı işlenmiş bir şiddet olduğuna inanıyorum. Onun için sadece görüntü olarak şiddet değil, aynı zamanda doğru bilginin çok kolay bir şekilde erişilebildiği platformların gençlerimiz tarafından erişilebilir kılınmasının ülkemizin çok daha sağlıklı bir şekilde büyümesine çok önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.'Aile kavramı dağılmaya yüz tuttu'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran da yalan haberin doğru haberden 6 kat daha hızlı yayıldığını söyledi.Dijital platformların, sosyal medyanın, konvansiyonel medyanın önüne geçtiğini dile getiren Duran, "Elinde cep telefonu olan herkes kendini medya mensubu olarak görmeye başladı. Sosyal medya üzerinden konvansiyonel medyada ulaşılamayan hedeflere bir kişi takipçileri üzerinden ulaşmaya başladı. Bu da beraberinde algı operasyonlarını veya işin ekonomik kazanca dönüştürülmesini getirdi. Bizler de maalesef toplumun bu yönde olumsuz etkilendiğinin farkındayız ve bu konuyla ilgili çalışmalar yapmaktayız" ifadelerini kullandı.Ailenin öneminin dünyada öne çıktığı bir dönemden geçildiğini belirten Duran, "Çünkü aile kavramı dağılmaya yüz tuttu ve maalesef bütün dünyanın bir problemi olarak karşımızda. Biz de çeşitli çalıştaylarla, oturumlarla bunları değerlendiriyoruz." dedi.Duran, medya kurumlarının yetkililerinden beklentilerine ilişkin de şunları söyledi:Kamu kurumları, STK ve medya kuruluşlarınca, aile değerlerinin korunmasını teminen ortak etik ilkeler belirlenmesini, toplumsal bilincin oluşturulması adına dijital platformları da kapsayacak şekilde medya okuryazar eğitimlerinin artırılmasını beklediklerini aktaran Duran, şöyle konuştu:'Tertemiz bir ekran arzumuzdur'RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de şiddet konusunun tüm toplumların olduğu gibi Türkiye'nin de sorunu olduğunu söyledi.Şiddet konusunda RTÜK olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Şahin, "Reyting kaygısıyla zaman zaman medya tarafından şiddetin olduğu gibi verilmesini üzülerek görmekteyiz. Şiddet içeriklerine fazlaca yer veren yayın politikalarının ileride çok ciddi psikolojik travmaya neden olduğunu biliyoruz. Hatta bunu daha ileriye götürürsek çocuklarda 'kötü dünya sendromu' dediğimiz bir sendroma yol açtığını da bilmekteyiz" dedi.Şiddet içerikli yayınların sadece haber bültenleriyle sınırlı kalmadığına dikkati çeken Şahin, televizyon aracılığıyla olağanlaşan ve yaygınlaşan şiddetin toplumsal yapıyı tehdit ettiğini vurguladı.RTÜK'ün, şiddetin her türlüsüne 'sıfır tolerans' ile yaklaştığını aktaran Şahin, medyada yer alan şiddetin önlenmesine yönelik yapmak istediklerine ilişkin şunları söyledi:Şahin, 'tertemiz bir ekran' arzusu taşıdığını sözlerine ekledi.

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rtük, ebubekir şahin, mahmut özer