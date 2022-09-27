https://sputniknews.com.tr/20220927/putin-ukraynadaki-tahil-uyarilarimiza-karsin-yoksul-ulkelere-gitmiyor-1061663481.html
Putin: Ukrayna’daki tahıl uyarılarımıza karşın yoksul ülkelere gitmiyor
Putin: Ukrayna’daki tahıl uyarılarımıza karşın yoksul ülkelere gitmiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu konuda daha önce uyarı yapmış olmalarına rağmen Ukrayna’dan çıkarılan tahılın hâlâ bu tarım ürününe gerçekten... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T13:35+0300
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vladimir putin, rusya, ukrayna
vladimir putin, rusya, ukrayna
Putin: Ukrayna’daki tahıl uyarılarımıza karşın yoksul ülkelere gitmiyor
13:35 27.09.2022 (güncellendi: 13:43 27.09.2022) Abone ol
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu konuda daha önce uyarı yapmış olmalarına rağmen Ukrayna’dan çıkarılan tahılın hâlâ bu tarım ürününe gerçekten gereksinimi olan yoksul ülkelere ulaştırılmadığını belirtti. Putin, Ukrayna limanlarından ayrılan 203 tahıl gemisinden sadece dördünün gelişmekte olan ülkelere ürün götürdüğünü söyledi.