Putin: Ukrayna’daki tahıl uyarılarımıza karşın yoksul ülkelere gitmiyor

© Sputnik Vladimir Putin © Sputnik

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu konuda daha önce uyarı yapmış olmalarına rağmen Ukrayna’dan çıkarılan tahılın hâlâ bu tarım ürününe gerçekten gereksinimi olan yoksul ülkelere ulaştırılmadığını belirtti. Putin, Ukrayna limanlarından ayrılan 203 tahıl gemisinden sadece dördünün gelişmekte olan ülkelere ürün götürdüğünü söyledi.