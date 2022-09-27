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SON DAKİKA | Putin: Ukrayna’daki tahıl uyarılarımıza karşın yoksul ülkelere gitmiyor
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220927/putin-ukraynadaki-tahil-uyarilarimiza-karsin-yoksul-ulkelere-gitmiyor-1061663481.html
Putin: Ukrayna’daki tahıl uyarılarımıza karşın yoksul ülkelere gitmiyor
Putin: Ukrayna’daki tahıl uyarılarımıza karşın yoksul ülkelere gitmiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu konuda daha önce uyarı yapmış olmalarına rağmen Ukrayna’dan çıkarılan tahılın hâlâ bu tarım ürününe gerçekten... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
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vladimir putin, rusya, ukrayna
vladimir putin, rusya, ukrayna

Putin: Ukrayna’daki tahıl uyarılarımıza karşın yoksul ülkelere gitmiyor

13:35 27.09.2022 (güncellendi: 13:43 27.09.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu konuda daha önce uyarı yapmış olmalarına rağmen Ukrayna’dan çıkarılan tahılın hâlâ bu tarım ürününe gerçekten gereksinimi olan yoksul ülkelere ulaştırılmadığını belirtti. Putin, Ukrayna limanlarından ayrılan 203 tahıl gemisinden sadece dördünün gelişmekte olan ülkelere ürün götürdüğünü söyledi.
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