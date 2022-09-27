https://sputniknews.com.tr/20220927/pendik-sabiha-gokcen-havalimani-metro-hatti-2-ekim-pazar-gunu-hizmete-aciliyor-1061672904.html

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı 2 Ekim Pazar günü hizmete açılıyor

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı 2 Ekim Pazar günü hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 2 Ekim Pazar günü... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T16:12+0300

2022-09-27T16:12+0300

2022-09-27T16:12+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

adil karaismailoğlu

metro

sabiha gökçen

açılış

istanbul

recep tayyip erdoğan

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Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul genelinde bakanlığın üstlendiği 7 metro hattının bulunduğunu, bu hatlarda çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini bildirdi.Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 2 Ekim Pazar günü İstanbulluların hizmetine sunacaklarını belirten Karaismailoğlu, bu kapsamda özellikle Pendik'teki yoğun hareketliliğin olduğu mahallelerin metroyla buluşturulacağını vurguladı.Karaismailoğlu, bu hatla birlikte İstanbul trafiğinin rahatlayacağını, Şeyhli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahallelerini metroyla buluşturacaklarını kaydetti.'Günde 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebileceğiz'Söz konusu hattı, Kadıköy-Kartal metro hattıyla birleştireceklerinin altını çizen Karaismailoğlu, hattın günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip olduğu bilgisini paylaştı.Karaismailoğlu, Pendik Tavşantepe’den başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşan hattın 7,4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 4 istasyonu bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Dünyanın en önemli havalimanlarından birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na da raylı sistem bağlantısını sağladıklarını aktaran Karaismailoğlu, böylece konforu, güvenliği de artırmış olacaklarını vurguladı.'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır'Karaismailoğlu, yıl içerisinde İstanbul'da önemli metro hatlarının açılışını yapacaklarına dikkati çekerek, "Kağıthane- İstanbul Havalimanı metrosunu açacağız. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi içinden geçecek, Kayaşehir'e ulaşacak, aynı zamanda İstanbul Havalimanı bağlantısını Bağcılar Güngören'de birleştirecek metro hattımızı bitirerek İstanbulluların hizmetine sunacağız. Diğer 4 metro hattımızı da yapımını tamamlayarak hizmete alacağız." değerlendirmesinde bulundu.Millete verilen her sözü tuttuklarını, dünyanın önde gelen projelerini bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220516/bakan-karaismailoglu-halkali-yeni-havalimani-metro-hatti-yuzde-78-tamamlandi-1056411169.html

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, adil karaismailoğlu, metro, sabiha gökçen, açılış, istanbul, recep tayyip erdoğan