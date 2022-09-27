Parion'da anne ve çocuğuna ait 2 bin yıllık mezar bulundu

© DHA Kentin güney nekropolünün milattan önce 6`ncı yüzyıldan milattan sonra 4`üncü yüzyıla kadar sürekli kullanıldığını belirten Prof. Dr. Keleş, şöyle konuştu: "Bu seneki çalışmalarda şu ana kadar yaklaşık 25 mezar açıldı. Bu mezarlardan 2 tanesi bize son derece zengin buluntular verdi. Bu mezarlar 270 ve 275 numaralı mezarlar. Bunlardan bir tanesi yetişkin bir bireye ait bir kadın mezarı, diğeri ise 9-11 aylık bir çocuk mezarı. Bunlar kremasyon mezarlar ama ele geçen buluntulara baktığımız zaman ölüler yakıldıktan sonra ölü hediyelerinin mezara konulduğunu anlıyoruz. Bu buluntular içerisinde çeşitli pişmiş toprak kaplar, gözyaşı şişeleri, özellikle çocuk mezarında ele geçirilen 2 adet çıngırak, biri metal, diğeri pişmiş toprak. Bunun yanında kandiller, bazı Eros figürleri oldukça zengin bir mezar olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 25 adet mezar Parion`un özellikle Roma döneminde ölü gömme adetlerini yeni veriler katması bakımından bizim için son derece önemli. Burada ilk defa tuğla örgü mezar tipiyle karşılaştık. Bu nedenle son derece önemli. Bütün mezarlardan bir Şaron geleneğine ait, ölülerin ağzında ya da ellerinin kenarında, dizlerinde sikkeler ele geçirildi. Onlar da Şaron geleneğinin yani sandalcı dediğimiz, yer altı dünyasında ölüleri karşı kıyıya geçiren sandalcıya verilen paralar hemen hemen bütün mezarlarda ele geçirildi. Bu mezarlar Parion`un milattan sonra özellikle 1`inci yüzyıl dönemi hakkında bize önemli veriler veriyor. Bu iki mezar anne ve çocuğuna ait bir mezar" diye konuştu.