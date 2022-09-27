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Özel harekat karşılık verdi: Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı
Özel harekat karşılık verdi: Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin hastane çevresindeki... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T08:45+0300
2022-09-27T08:45+0300
türkiye
bakırköy
özel harekât
saldırı
silahlı saldırı
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Saat 01.30 sıralarında Avcılar’da meydana gelen kavgada yaralan şahıs Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi’ne getirildi. Bunun üzerine kavgada husumetli olan diğer taraf, yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsa ve yakınlarına hastane önünde silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİSilahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Saldırıda bacağından yaralan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.HASTANE ÖNÜNDE KORKU DOLU ANLARSilahlı saldırı sonrası hastane bahçesinde ve çevresinde bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Saldırganları sivil özel harekat polisi püskürttü. Silahlı saldırı düzenlendiği esnada hastanede sivil halde bulunan özel harekat polisi saldırganlara karşılık verdi. Özel harekat polisinin karşılık vermesiyle saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.Öte yandan hastane çevresinde Polis Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ediyor.
türkiye
bakırköy
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bakırköy, özel harekât, saldırı, silahlı saldırı
bakırköy, özel harekât, saldırı, silahlı saldırı

Özel harekat karşılık verdi: Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı

08:45 27.09.2022
© İHA / İSMET AKTAŞ - MEHMET FURKAN DOĞANBAKIRKÖY DR. SADİ KONUK HASTANESİ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI MEYDANA GELDİ. SALDIRI DA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ YARALANDI. POLİS EKİPLERİNİN HASTANE ÇEVRESİNDE Kİ GÜVENLİK ÖNLEMİ DEVAM EDİYOR. (İSMET AKTAŞ - MEHMET FURKAN DOĞAN/İSTANBUL-İHA)
BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK HASTANESİ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI MEYDANA GELDİ. SALDIRI DA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ YARALANDI. POLİS EKİPLERİNİN HASTANE ÇEVRESİNDE Kİ GÜVENLİK ÖNLEMİ DEVAM EDİYOR. (İSMET AKTAŞ - MEHMET FURKAN DOĞAN/İSTANBUL-İHA) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© İHA / İSMET AKTAŞ - MEHMET FURKAN DOĞAN
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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin hastane çevresindeki güvenlik önlemi devam ediyor.
Saat 01.30 sıralarında Avcılar’da meydana gelen kavgada yaralan şahıs Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi’ne getirildi. Bunun üzerine kavgada husumetli olan diğer taraf, yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsa ve yakınlarına hastane önünde silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Saldırıda bacağından yaralan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.

HASTANE ÖNÜNDE KORKU DOLU ANLAR
Silahlı saldırı sonrası hastane bahçesinde ve çevresinde bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Saldırganları sivil özel harekat polisi püskürttü.

Silahlı saldırı düzenlendiği esnada hastanede sivil halde bulunan özel harekat polisi saldırganlara karşılık verdi. Özel harekat polisinin karşılık vermesiyle saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.
Öte yandan hastane çevresinde Polis Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ediyor.
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