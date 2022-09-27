https://sputniknews.com.tr/20220927/ozel-harekat-karsilik-verdi-bakirkoyde-hastane-onunde-silahli-saldiri-1061656404.html

Özel harekat karşılık verdi: Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı

Özel harekat karşılık verdi: Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin hastane çevresindeki... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T08:45+0300

2022-09-27T08:45+0300

2022-09-27T08:45+0300

türkiye

bakırköy

özel harekât

saldırı

silahlı saldırı

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Saat 01.30 sıralarında Avcılar’da meydana gelen kavgada yaralan şahıs Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi’ne getirildi. Bunun üzerine kavgada husumetli olan diğer taraf, yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsa ve yakınlarına hastane önünde silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİSilahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Saldırıda bacağından yaralan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.HASTANE ÖNÜNDE KORKU DOLU ANLARSilahlı saldırı sonrası hastane bahçesinde ve çevresinde bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Saldırganları sivil özel harekat polisi püskürttü. Silahlı saldırı düzenlendiği esnada hastanede sivil halde bulunan özel harekat polisi saldırganlara karşılık verdi. Özel harekat polisinin karşılık vermesiyle saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.Öte yandan hastane çevresinde Polis Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ediyor.

türkiye

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bakırköy, özel harekât, saldırı, silahlı saldırı