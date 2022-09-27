https://sputniknews.com.tr/20220927/ortakoyde-gece-kulubundeki-kavgaya-iliskin-5-gozalti-1061658761.html

Ortaköy'de gece kulübündeki kavgaya ilişkin 5 gözaltı

Ortaköy'de gece kulübündeki kavgaya ilişkin 5 gözaltı

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Ruby'nin önünde yaşanan ve 1’i kadın 3 kişinin sopalarla öldüresiye darp edildiği olayla ilgili Beşiktaş İlçe Emniyet... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T11:42+0300

2022-09-27T11:42+0300

2022-09-27T11:42+0300

yaşam

ortaköy

gece kulübü

kavga

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İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Ruby'de geçtiğimiz 8 Eylül'de, saat 01.30 sıralarında yaşanan olayda, mekana gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan erkek, güvenlik görevlilerinden birine kafa atmıştı.İHA'da yer alan habere göre daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövmüştü. Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamamıştı.Darp olayın ardından aynı gece saat 02.50 sıralarında eğlence mekanına gelen motosikletli 4 kişi güvenlik görevlilerine ateş açmıştı. Güvenlikçiler tarafından silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmıştı.Çatışmada 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Yaşanan o çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek çalışmaya başlamıştı.Yaşanan çatışma da motosikletle gelen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç. ve karşı gruptan yani silahı kullanan güvenlik görevlisi Zeki P. Hafif şekilde yaralanmıştı. Olayın ardından polis, olaya karıştığı tespit edilen 2 gruptan toplam 9 kişiyi gözaltına almıştı. Yapılan soruşturmada motosikletle saldırıyı gerçekleştiren kişilerin ilk olayda dayak yiyen Recep Ç.'nin kardeşi ve arkadaşları olduğu belirlenmişti.Soruşturmanın ardından motosikletle saldırıyı düzenleyen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç. Süleyman C. ve karşı gruptan silahı kullandığı tespit edilen Zeki İ. tutuklanmıştı.Bunun üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, dayak olayında yer aldığı tespit edilen güvenlik görevlisi Ferhat A., E.S. M.G. ve M.B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilenler şüphelilerden E.S. tutuklanırken, diğer 4 şüpheliye ise ev hapsi cezası verildi.

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ortaköy, gece kulübü, kavga