https://sputniknews.com.tr/20220927/nord-stream-ag-kuzey-akim-1deki-sizinti-fiziksel-hasardan-kaynaklaniyor-1061688434.html
Nord Stream AG: Kuzey Akım-1’deki sızıntı fiziksel hasardan kaynaklanıyor
Nord Stream AG: Kuzey Akım-1’deki sızıntı fiziksel hasardan kaynaklanıyor
Kuzey Akım doğalgaz boru hattının operatörü Nord Stream AG, Kuzey Akım-1’in her iki kolundaki ani basınç düşüşünün, borularda fiziksel hasarın meydana... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T22:26+0300
2022-09-27T22:26+0300
2022-09-27T22:35+0300
dünya
kuzey akım
sızıntı
açıklama
kuzey akım-1
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Açıklamada, “Kuzey Akım-1 doğalgaz boru hattının her iki kolunda, gaz sızıntısı sonucu tespit edilen ani basınç düşüşü, doğalgaz boru hattındaki sızıntının fiziksel hasardan kaynaklandığı yönünde güçlü tahmin fırsatını veriyor” ifadesine yer verildi.Olası iki hasar yerinin belirlendiğini kaydeden şirket, bu yerlerin Bornholm adasının kuzeydoğusunda, İsveç ve Danimarka münhasır ekonomik bölgelerinde bulunduğunu kaydetti.Şirketin, hasarı değerlendirmek için yerel yönetimlerle birlikte gerekli tüm kaynaklara başvuracağı, ama boru hattının ne zaman onarılacağını söylemenin henüz mümkün olmadığı ifade edildi.
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kuzey akım, sızıntı, açıklama, kuzey akım-1
kuzey akım, sızıntı, açıklama, kuzey akım-1
Nord Stream AG: Kuzey Akım-1’deki sızıntı fiziksel hasardan kaynaklanıyor
22:26 27.09.2022 (güncellendi: 22:35 27.09.2022) Abone ol
Kuzey Akım doğalgaz boru hattının operatörü Nord Stream AG, Kuzey Akım-1’in her iki kolundaki ani basınç düşüşünün, borularda fiziksel hasarın meydana geldiğini gösterdiğini belirtti.
Açıklamada, “Kuzey Akım-1 doğalgaz boru hattının her iki kolunda, gaz sızıntısı sonucu tespit edilen ani basınç düşüşü, doğalgaz boru hattındaki sızıntının fiziksel hasardan kaynaklandığı yönünde güçlü tahmin fırsatını veriyor” ifadesine yer verildi.
Olası iki hasar yerinin belirlendiğini kaydeden şirket, bu yerlerin Bornholm adasının kuzeydoğusunda, İsveç ve Danimarka münhasır ekonomik bölgelerinde bulunduğunu kaydetti.
Şirketin, hasarı değerlendirmek için yerel yönetimlerle birlikte gerekli tüm kaynaklara başvuracağı, ama boru hattının ne zaman onarılacağını söylemenin henüz mümkün olmadığı ifade edildi.