https://sputniknews.com.tr/20220927/nord-stream-ag-kuzey-akim-1deki-sizinti-fiziksel-hasardan-kaynaklaniyor-1061688434.html

Nord Stream AG: Kuzey Akım-1’deki sızıntı fiziksel hasardan kaynaklanıyor

Nord Stream AG: Kuzey Akım-1’deki sızıntı fiziksel hasardan kaynaklanıyor

Kuzey Akım doğalgaz boru hattının operatörü Nord Stream AG, Kuzey Akım-1’in her iki kolundaki ani basınç düşüşünün, borularda fiziksel hasarın meydana... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T22:26+0300

2022-09-27T22:26+0300

2022-09-27T22:35+0300

dünya

kuzey akım

sızıntı

açıklama

kuzey akım-1

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1b/1061688667_0:232:2815:1815_1920x0_80_0_0_ed8bc98e46688c3d6313f021f98d3664.jpg

Açıklamada, “Kuzey Akım-1 doğalgaz boru hattının her iki kolunda, gaz sızıntısı sonucu tespit edilen ani basınç düşüşü, doğalgaz boru hattındaki sızıntının fiziksel hasardan kaynaklandığı yönünde güçlü tahmin fırsatını veriyor” ifadesine yer verildi.Olası iki hasar yerinin belirlendiğini kaydeden şirket, bu yerlerin Bornholm adasının kuzeydoğusunda, İsveç ve Danimarka münhasır ekonomik bölgelerinde bulunduğunu kaydetti.Şirketin, hasarı değerlendirmek için yerel yönetimlerle birlikte gerekli tüm kaynaklara başvuracağı, ama boru hattının ne zaman onarılacağını söylemenin henüz mümkün olmadığı ifade edildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey akım, sızıntı, açıklama, kuzey akım-1