https://sputniknews.com.tr/20220927/necmettin-batirel-yeni-ekonomik-sistem-iktisat-kitaplarina-girecek-erdogan-tarihe-yazilacak-1061667022.html
Necmettin Batırel: Yeni ekonomik sistem iktisat kitaplarına girecek, Erdoğan tarihe yazılacak
Necmettin Batırel: Yeni ekonomik sistem iktisat kitaplarına girecek, Erdoğan tarihe yazılacak
Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, "Yeni ekonomik sistem iktisat kitaplarına girecekBatı dünyası bileğimizi öpecek.Erdoğan tarihe altın harflerle... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T14:37+0300
2022-09-27T14:37+0300
2022-09-27T14:39+0300
ekonomi
necmettin batırel
ekonomi
recep tayyip erdoğan
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Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, 'Çok az kaldı' başlıklı yazısında "Ekonomi bayramına çok az kaldı çok!" ifadelerini kullanarak Dolar/TL düştüğü senaryoda yaşanabileceğini iddia ettiği durumları yazdı.Batırel'in yazısından ilgili bölüm şöyle:Batırel yazısında Dolar/TL'nin düşmesi durumunda özetle yaşanabilecek şu durumları belirtti:"ABD yaptırımları etkisini kaybedecek.Enflasyonun beli kırılacak, etiketler küçülecek.Altın dibe vuracak evlenmek kolaylaşacak.Merkez Bankasının rezervleri 200 milyar doları aşacak.Vatandaş gülmeyecek; kahkaha atacak…Muhalefet saklanacak delik arayacak.Çatlak sesler, yıkıcı medya susacak.Cumhur İttifakı seçimde zafer kazanacak.Yeni ekonomik sistem iktisat kitaplarına girecekBatı dünyası bileğimizi öpecek.Erdoğan tarihe altın harflerle yazılacak…
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necmettin batırel, ekonomi, recep tayyip erdoğan
necmettin batırel, ekonomi, recep tayyip erdoğan
Necmettin Batırel: Yeni ekonomik sistem iktisat kitaplarına girecek, Erdoğan tarihe yazılacak
14:37 27.09.2022 (güncellendi: 14:39 27.09.2022) Abone ol
Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, "Yeni ekonomik sistem iktisat kitaplarına girecekBatı dünyası bileğimizi öpecek.Erdoğan tarihe altın harflerle yazılacak" dedi.
Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, 'Çok az kaldı' başlıklı yazısında "Ekonomi bayramına çok az kaldı çok!" ifadelerini kullanarak Dolar/TL düştüğü senaryoda yaşanabileceğini iddia ettiği durumları yazdı.
Batırel'in yazısından ilgili bölüm şöyle:
Batırel yazısında Dolar/TL'nin düşmesi durumunda özetle yaşanabilecek şu durumları belirtti:
"ABD yaptırımları etkisini kaybedecek.
Enflasyonun beli kırılacak, etiketler küçülecek.
Altın dibe vuracak evlenmek kolaylaşacak.
Merkez Bankasının rezervleri 200 milyar doları aşacak.
Vatandaş gülmeyecek; kahkaha atacak…
Muhalefet saklanacak delik arayacak.
Çatlak sesler, yıkıcı medya susacak.
Cumhur İttifakı seçimde zafer kazanacak.
Yeni ekonomik sistem iktisat kitaplarına girecek
Batı dünyası bileğimizi öpecek.
Erdoğan tarihe altın harflerle yazılacak…