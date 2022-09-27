https://sputniknews.com.tr/20220927/necmettin-batirel-yeni-ekonomik-sistem-iktisat-kitaplarina-girecek-erdogan-tarihe-yazilacak-1061667022.html

Necmettin Batırel: Yeni ekonomik sistem iktisat kitaplarına girecek, Erdoğan tarihe yazılacak

Necmettin Batırel: Yeni ekonomik sistem iktisat kitaplarına girecek, Erdoğan tarihe yazılacak

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, "Yeni ekonomik sistem iktisat kitaplarına girecekBatı dünyası bileğimizi öpecek.Erdoğan tarihe altın harflerle... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T14:37+0300

2022-09-27T14:37+0300

2022-09-27T14:39+0300

ekonomi

necmettin batırel

ekonomi

recep tayyip erdoğan

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Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, 'Çok az kaldı' başlıklı yazısında "Ekonomi bayramına çok az kaldı çok!" ifadelerini kullanarak Dolar/TL düştüğü senaryoda yaşanabileceğini iddia ettiği durumları yazdı.Batırel'in yazısından ilgili bölüm şöyle:Batırel yazısında Dolar/TL'nin düşmesi durumunda özetle yaşanabilecek şu durumları belirtti:"ABD yaptırımları etkisini kaybedecek.Enflasyonun beli kırılacak, etiketler küçülecek.Altın dibe vuracak evlenmek kolaylaşacak.Merkez Bankasının rezervleri 200 milyar doları aşacak.Vatandaş gülmeyecek; kahkaha atacak…Muhalefet saklanacak delik arayacak.Çatlak sesler, yıkıcı medya susacak.Cumhur İttifakı seçimde zafer kazanacak.Yeni ekonomik sistem iktisat kitaplarına girecekBatı dünyası bileğimizi öpecek.Erdoğan tarihe altın harflerle yazılacak…

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necmettin batırel, ekonomi, recep tayyip erdoğan