Türkiye
SON DAKİKA | Rusya: Kısmi seferberlik ilanı ardından ülkeden kaçanların iade edilmelerini istemeyeceğiz
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220927/necmettin-batirel-yeni-ekonomik-sistem-iktisat-kitaplarina-girecek-erdogan-tarihe-yazilacak-1061667022.html
Necmettin Batırel: Yeni ekonomik sistem iktisat kitaplarına girecek, Erdoğan tarihe yazılacak
Necmettin Batırel: Yeni ekonomik sistem iktisat kitaplarına girecek, Erdoğan tarihe yazılacak
Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, "Yeni ekonomik sistem iktisat kitaplarına girecekBatı dünyası bileğimizi öpecek.Erdoğan tarihe altın harflerle... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T14:37+0300
2022-09-27T14:39+0300
ekonomi
necmettin batırel
ekonomi
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1052220073_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_bbf995f66e6bcf4dae321bcd3f576bc5.jpg
Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, 'Çok az kaldı' başlıklı yazısında "Ekonomi bayramına çok az kaldı çok!" ifadelerini kullanarak Dolar/TL düştüğü senaryoda yaşanabileceğini iddia ettiği durumları yazdı.Batırel'in yazısından ilgili bölüm şöyle:Batırel yazısında Dolar/TL'nin düşmesi durumunda özetle yaşanabilecek şu durumları belirtti:"ABD yaptırımları etkisini kaybedecek.Enflasyonun beli kırılacak, etiketler küçülecek.Altın dibe vuracak evlenmek kolaylaşacak.Merkez Bankasının rezervleri 200 milyar doları aşacak.Vatandaş gülmeyecek; kahkaha atacak…Muhalefet saklanacak delik arayacak.Çatlak sesler, yıkıcı medya susacak.Cumhur İttifakı seçimde zafer kazanacak.Yeni ekonomik sistem iktisat kitaplarına girecekBatı dünyası bileğimizi öpecek.Erdoğan tarihe altın harflerle yazılacak…
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1052220073_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_633b0a0227fff45ce40442601498881a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
necmettin batırel, ekonomi, recep tayyip erdoğan
necmettin batırel, ekonomi, recep tayyip erdoğan

Necmettin Batırel: Yeni ekonomik sistem iktisat kitaplarına girecek, Erdoğan tarihe yazılacak

14:37 27.09.2022 (güncellendi: 14:39 27.09.2022)
© İHAEkonomist Necmettin Batırel
Ekonomist Necmettin Batırel - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© İHA
Abone olTelegram
Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, "Yeni ekonomik sistem iktisat kitaplarına girecekBatı dünyası bileğimizi öpecek.Erdoğan tarihe altın harflerle yazılacak" dedi.
Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, 'Çok az kaldı' başlıklı yazısında "Ekonomi bayramına çok az kaldı çok!" ifadelerini kullanarak Dolar/TL düştüğü senaryoda yaşanabileceğini iddia ettiği durumları yazdı.
Batırel'in yazısından ilgili bölüm şöyle:
Batırel yazısında Dolar/TL'nin düşmesi durumunda özetle yaşanabilecek şu durumları belirtti:
"ABD yaptırımları etkisini kaybedecek.
Enflasyonun beli kırılacak, etiketler küçülecek.
Altın dibe vuracak evlenmek kolaylaşacak.
Merkez Bankasının rezervleri 200 milyar doları aşacak.
Vatandaş gülmeyecek; kahkaha atacak…
Muhalefet saklanacak delik arayacak.
Çatlak sesler, yıkıcı medya susacak.
Cumhur İttifakı seçimde zafer kazanacak.
Yeni ekonomik sistem iktisat kitaplarına girecek
Batı dünyası bileğimizi öpecek.
Erdoğan tarihe altın harflerle yazılacak…
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала