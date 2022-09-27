https://sputniknews.com.tr/20220927/nato-ve-ab-guvenlik-icin-ortak-bildiri-planliyor-1061650422.html
NATO ve AB güvenlik için ortak bildiri planlıyor
NATO ve AB güvenlik için ortak bildiri planlıyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. NATO ve AB, güvenlik... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T00:16+0300
2022-09-27T00:16+0300
2022-09-27T00:19+0300
dünya
nato
ab
ursula von der leyen
jens stoltenberg
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de AB Komisyonu binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medyada ortak açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna operasyonu ve Ukrayna'ya desteğin artırılması ele alındı. Açıklamada, "NATO-AB iş birliği güvenlik ve istikrara katkı yapmaktadır. Bu yüzden ortaklığımızı ileri taşıyacak yeni bir ortak bildiri üzerinde uzlaşmanın vaktinin geldiğine inanıyoruz" ifadesi yer aldı. NATO ile AB, 2016 ve 2018'de de işbirliğinin önemini vurgulayan ortak bildiriler yayımlamıştı.
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nato, ab, ursula von der leyen, jens stoltenberg
nato, ab, ursula von der leyen, jens stoltenberg
NATO ve AB güvenlik için ortak bildiri planlıyor
00:16 27.09.2022 (güncellendi: 00:19 27.09.2022) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. NATO ve AB, güvenlik işbirliği vurgusu yapacak yeni bir ortak bildiri yayımlamayı amaçlıyor.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de AB Komisyonu binasında bir araya geldi.
Görüşmenin ardından sosyal medyada ortak açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna operasyonu ve Ukrayna'ya desteğin artırılması ele alındı.
Açıklamada, "NATO-AB iş birliği güvenlik ve istikrara katkı yapmaktadır. Bu yüzden ortaklığımızı ileri taşıyacak yeni bir ortak bildiri üzerinde uzlaşmanın vaktinin geldiğine inanıyoruz" ifadesi yer aldı.
NATO ile AB, 2016 ve 2018'de de işbirliğinin önemini vurgulayan ortak bildiriler yayımlamıştı.