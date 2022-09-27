https://sputniknews.com.tr/20220927/nato-ve-ab-guvenlik-icin-ortak-bildiri-planliyor-1061650422.html

NATO ve AB güvenlik için ortak bildiri planlıyor

NATO ve AB güvenlik için ortak bildiri planlıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. NATO ve AB, güvenlik... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T00:16+0300

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dünya

nato

ab

ursula von der leyen

jens stoltenberg

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de AB Komisyonu binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medyada ortak açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna operasyonu ve Ukrayna'ya desteğin artırılması ele alındı. Açıklamada, "NATO-AB iş birliği güvenlik ve istikrara katkı yapmaktadır. Bu yüzden ortaklığımızı ileri taşıyacak yeni bir ortak bildiri üzerinde uzlaşmanın vaktinin geldiğine inanıyoruz" ifadesi yer aldı. NATO ile AB, 2016 ve 2018'de de işbirliğinin önemini vurgulayan ortak bildiriler yayımlamıştı.

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nato, ab, ursula von der leyen, jens stoltenberg